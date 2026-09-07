Enric Mas y Juan Ayuso lideran a España hacia el arcoíris que deja vacante Pogacar en los Mundiales de ciclismo

La selección española ya prepara el asalto a los Mundiales de ciclismo. Este lunes, aprovechando la jornada de descanso en la Vuelta a España, Alejandro Valverde ha desvelado el ocho con el que acudirá a Canada con el ambicioso objetivo de intentar apoderarse del maillot arcoíris que Tadej Pogacar ha dejado vacante tras su desafortunada caída en la ronda española.

Juan Ayuso y Enric Mas figuran como las dos grandes bazas de una lista completada por Carlos Verona, Iván Romeo, Raúl García Pierna, Marcel Camprubí, Markel Beloki e Igor Arrieta. El ocho de la selección española presenta perfiles de todo tipo y una mezcla de juventud y experiencia con el objetivo de cubrir todos los escenarios abiertos en una prueba mucho más abierta de lo previsto hace apenas un mes tras la ausencia de Pogacar. Los corredores nacionales se encuentran ante una gran oportunidad, aunque Van der Poel, Van Aert, Evenepoel, Del Toro y Seixas, entre otros, dibujan una oposición temible.

Juan Ayuso será el primero en aterrizar en suelo canadiense para disputar las clásicas de Québec y Montreal, dos pruebas que le servirán como campo de pruebas antes de salir a escena en el Mundial. Enric Mas, por su parte, llegará tras el desenlace de una Vuelta a España en la que ahora mismo es líder destacado por delante de Roglic, Gall y Carapaz.

Mientras que los líderes de Lidl-Trek y Movistar se postulan como principales referencias de la prueba en línea, Iván Romeo y Pablo Castrillo serán los encargados de salir a escena en la contrarreloj. A pesar de sus marcadas virtudes con la cabra, la prueba cuenta con el vigente campeón del mundo como dominador indiscutible y máximo favorito a volver a colgarse el oro.

Blasi doblará esfuerzos

En categoría femenina, la selección española también presenta una lista de nivel con Mavi García, Sara Martín, Usoa Ostolaza, Sandra Alonso, Mireia Benito y Paula Blasi, siendo estas dos últimas las encargadas de doblar esfuerzos.

La irrupción protagonizada por Blasi esta temporada, con victorias en la Volta a Catalunya y la Vuelta a España y actuaciones de mérito tanto en las Ardenas como en el Tour de Francia, le sitúan como uno de los nombres a tener en cuenta en ambas modalidades. También se espera una actuación destacada de Mavi García tras el bronce que se colgó en Ruanda en la anterior edición.

Noticias relacionadas

Los Mundiales de Ciclismo de 2026 se celebrarán del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá. Las contrarrelojes femenina y masculina serán las encargadas de abrir el telón, mientras que las pruebas en ruta pondrán el broche y decidirán quién es el encargado de lucir el codiciado arcoíris a lo largo del próximo año.