Marlen Reusser liderará el Movistar Team en el Tour de Francia Femenino

Si alguien ya había tenido suficiente con el Tour de Francia masculino, el país vecino se está preparando para disputar la 'Grande Boucle' en categoría femenina. Del 1 al 9 de agosto, de Lausanne a Niza, las mejores ciclistas del mundo se citan para disputar la mejor carrera del planeta. Y, evidentemente, quien no va a faltar es el Movistar Team, vencedor en 2022 con Annemiek van Vleuten, que en esta ocasión va a por el maillot amarillo con la suiza Marlen Reusser.

El conjunto telefónico históricamente se ha caracterizado por ser importante en las grandes vueltas. Tras haber ganado Giro, Tour y Vuelta con los Miguel Induráin, Nairo Quintana o Alejandro Valverde en categoría masculina, la creación de la sección femenina nació con unas altas aspiraciones que se cumplieron gracias a la leyenda Annemiek van Vleuten. De la mano de la neerlandesa, triunfaron en las tres grandes así como en el Mundial de Ruta.

Reusser toma el relevo

Tras la retirada de bicampeona del mundo, el Movistar estuvo un año sin una figura que ocupara su lugar hasta que el año pasado incorporó a Marlen Reusser. La suiza llegó al plantel navarro tras una temporada muy complicada por los problemas físicos. No obstante, los fantasmas se esfumaron rápidamente y la mejor versión de la suiza surgió de nuevo: 2ª en la Vuelta y en el Giro, 1ª en el Tour de Suiza y campeona del Mundo y de Europa en contrarreloj.

Esta temporada ha ganado A través de Flandes y el Tour de Suiza, pero no pudo revalidar su Campeonato Nacional de Suiza y en el Giro de Italia (13ª) no pudo mostrar su mejor versión tras llegar un poco justa debido a la grave lesión sufrida (fractura de una vértebre lumbar) en el Tour de Flandes casi dos meses antes.

Una alineación coral

Marlen Reusser lidera el 'siete' telefónico en busca de la clasificación general, aunque estará bastante cara ante rivales de la talla de Demi Vollering, Kim Le Court-Pienaar, Paula Blasi o la vigente vencedora, Pauline Ferrand-Prévot. No obstante, el equipo español de referencia también tiene la mira puesta en otros objetivos.

Liane Lippert y Arlenis Sierra serán las bazas para los sprints numerosos, con la cubana recuperando su mejor nivel tras ser madre. Lippert también tendrá sus oportunidades en las jornadas de media montaña junto a sus campañeras Sara Martín y la joven Paula Ostiz, que debutará en el Tour a los 19 años. La responsabilidad de arropar a su líder lo tendrán Francesca Barale y Tota Magalhaes principalmente, aunque también tendrán sus oportunidades.

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Todo ello en un Tour Femmes de nueve etapas con tres jornadas que previsiblemente serán para las sprinters y otras tres de media-alta montaña para buenas rodadoras y escaladoras. El maillot amarillo se espera que se decida en los tres días de alta montaña, con el Mont Ventoux como principal desafío en la etapa 7, y en la crono de 21 km en la etapa 4.