Marc Soler no disputará el Tour de Francia

A menos de un mes para el inicio del Tour de Francia, a Tadej Pogacar se le empiezan a torcer las cosas. En la misión de defender su reinado reciente de la 'Grande Boucle' (vencedor los 2 últimos años), 'Pogi' ncesita contar con sus mejores hombres ante un Vingegaard mejorado que va a ir con todo de su Visma y ante el auge del diamante francés, Paul Seixas. Sin embargo, 'El Caníbal' ha perdido a uno de sus hombres de máxima confianza: Marc Soler.

No está siendo la previa del Tour más tranquila de la carrera deportiva de Tadej Pogacar. Tras un inicio de Giro de Italia muy accidentado para los intereses del UAE debido a las lesiones y consecuentes abandonos de Marc Soler, Adam Yates y Jay Vine, varios de sus mejores escuderos pueden faltar a la cita. La situación del menor de los Yates es delicada, mientras que la situación del australiano parece la más factible a día de hoy. Por otra parte, Joao Almeida no está mostrando una buena condición y todo apunta a que su objetivo es La Vuelta a España.

Soler, baja segura para el Tour y la Vuelta...

En cuanto a Marc Soler, el periodista de 'Catalunya Ràdio', Isaac Vilalta, ha avanzado esta tarde que el vilanoví no disputará el Tour de Francia, que en esta ocasión pasará por su localidad natal -Vilanova i la Geltrú- en la etapa 2. Su caída en la etapa 2 del Giro la causó una fractura pélvica de la que todavía se está recuperando y no ha vuelto a subirse a la bici. La semana que viene tiene más pruebas para comprobar la evolcuión de la lesión.

La misma información cuenta que su participación en La Vuelta a España también es toda una incógnita a día de hoy. A diferencia del Tour, La Vuelta es una carrera muy especial para Soler, donde suele tener mayor libertad en carrera y fruto de ello ha obtenido 4 triunfos de etapa en diferentes ediciones.

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Fiel a Pogacar

Desde su llegada al equipo UAE en 2022 procedente de Movistar Team, no se había perdido ninguna edición del Tour de Francia. Parte importante de los 3 Tour de Francia de Pogacar en los últimos años, siempre ha estado a su lado en los mejores y en los peores momentos, como en su gran fallida en Col du Granon en la etapa 11 de 2022. Sin duda, es una baja difícil de cubrir.