Manolo Saiz: "Estoy vetado por el Tour y por la UCI"

El ex director de la ONCE denuncia el "monopolio" de la organización del Tour y lamenta que los equipos ya no luchen por sus derechos "Creo que Carlos Rodriguez es más generoso corriendo que Ayuso", sostiene el cántabro

Pocos directores deportivos han tenido en el mundo del ciclismo la jerarquía y la trascendencia de Manolo Saiz (Torrelavega, 1959). También muy pocos, por no decir ninguno, ha sufrido tanto ostracismo, por más que la justicia le acabase absolviendo en la ‘operación Puerto’.

Aunque pasó varios años sin ver si una sola carrera por la televisión, Saiz ha vuelto a conectarse al ciclismo. De momento, como espectador. No tiene tiempo para aburrirse –sus tres nietos y sus amigos del ‘txoko’ gastronómico le mantienen activo-, pero no oculta que su gusanillo por la bicicleta y la competición sigue muy vivo.

Invitado por Sportmed, la rama deportiva de Bastos Medical, Saiz mantuvo un encuentro con periodistas en las instalaciones de Sant Fruitós de Bages y charló con SPORT.

-Empecemos por lo más reciente, tu breve experiencia con el equipo Aldro [empresa energética de origen cántabro], que acabó antes de lo previsto, en 2018.

Pudo haber sido una buena manera de volver al ciclismo. Era un proyecto de base ilusionante. Era la empresa ideal, porque tenía dos dueños, en lugar de un consejo de administración. Un dueño apostaba por el ciclismo y otro por el fútbol, y acabaron comprando el Racing de Santander. Y el ciclismo se convirtió en una carga para ellos. Igualmente, les sigo agradecido.

-Años antes, tuviste una oferta para dirigir a Purito en el equipo Katusha.

Sí, pero la UCI lo prohibió. Había mucho entusiasmo, y Purito lo estaba deseando. Yo tenía muchos amigos en el equipo; siempre me he llevado bien con ellos, de la época de la selección nacional amateur. Me llegué a entusiasmar preparando la temporada, pero cuando el manager del equipo se presentó a la UCI diciendo que el director sería yo, lo prohibieron.

-¿Tal cual?

Tal cual. Los podría demandar por bullying, pero el manager de Katusha tampoco se va a complicar la vida, y sería su palabra contra la de otros. Estoy vetado por el Tour y por la UCI. Y lo digo así, con toda la naturalidad del mundo.

-¿De dónde procede ese veto?

Me tocó ser presidente de la asociación internacional de equipos ciclistas en un momento muy duro. Había que discutir muchas cosas. El Tour sabe que si yo hubiese seguido, la compra de muchas carreras por su parte no se hubiese producido. Yo insistía en poner una norma: de igual manera que los equipos no pueden comprar otros equipos, las grandes carreras no pudieran comprar otras grandes carreras. No me preocupaba que la organización del Tour [en manos de Amaury Sport Organisation, la empresa que gestiona el Tour y desde 2014, también la Vuelta a España] pudiera comprar la Volta a Catalunya, País Vasco o las clásicas belgas, eso era incluso positivo, pero solo tenemos tres grandes vueltas en el mundo. Que el mismo organizador tenga dos y siga insistiendo en comprar la tercera [el Giro de Italia] creo que es un monopolio indebido. Hay 18 o 20 equipos que tienen el derecho de participación asegurado, pero luego hay otros que compiten por invitación. Y esos equipos invitados reciben presiones que en la mayoría de los casos no van bien para el deporte sino para los beneficios de la empresa organizadora.

"El Tour sabe que si yo hubiese seguido, la compra de muchas carreras por su parte no se hubiese producido"

-¿Hubo una especie de pinza entre ASO y UCI en contra de Saiz?

Sí. Hubo pinza. Y también hubo una persona que nos vendió, al cual habíamos ayudado mucho.

Saiz, durante su encuentro con periodistas en Sportmed | Gus Carrasco

-¿Quién?

Prefiero no decirlo. Yo lo llamo el innombrable. Solamente hay que ver a quien puso el Tour la medalla de honor francesa por lo que pasó en la ‘operación Puerto’.

-¿Por qué Bruyneel o Riis, por poner dos ejemplos, siguen vinculados al mundo del ciclismo y no Manolo Saiz?

Porque yo era un luchador a favor de los demás. Los demás se limitaban a lo suyo, no luchaban por el grupo. Y otras cosas que no se pueden decir.

"Hubo una persona que nos vendió. Prefiero no decir quién. Lo sigo llamando el innombrable"

-Al final, se cumplió tu pronóstico y el Tour compró la Vuelta a España.

Vamos hacia un monopolio. Espero que el Giro aguante. Sigue siendo de ‘La Gazzetta dello Sport’. La prensa vive un momento complicado, pero espero que aguante para poder mantener el Giro limpio y que haya un contrapeso.

-¿El ciclismo le debe una disculpa a Manolo Saiz?

Yo creo que sí.

-¿De quién, concretamente?

De cualquiera. No me importa. Piensa que por ejemplo hace poco me llamaron de TVE, 19 años después. Yo fui uno de los mayores innovadores en la contrarreloj por equipos y nunca me habían llamado. Pero creo que la última charla que tuve en TVE, con motivo de la Vuelta a España, gustó. Lo que hay que preguntar es qué le pareció al Tour.

-¿Qué le pareció al Tour?

No lo sé. Habrá que preguntarle a ellos.

-¿Te sientes cabeza de turco?

Siempre tiene que haber uno. Y me tocó a mí.

-¿Crees que aún hay tiempo para que se haga justicia?

Yo no era solo un director de equipo. Luchaba por el resto de equipos. El ciclismo tiene que romper su techo de cristal, y no se rompe ni se lucha por ello. Al final, somos como somos. Yo era luchador por naturaleza. Eso me costó caro. Para ellos, es más cómodo que esté fuera. Ha pasado tiempo, pero no guardo rencor. Si mañana me tiene que llegar algo, me llegará. Y si no, le contaré historias a mis nietos.

"Yo era luchador por naturaleza. Eso me costó caro. Para ellos, es más cómodo que esté fuera"

-¿Los directores actuales son más dóciles o es que el reparto de poderes ha cambiado?

En nuestra época hicimos muchas cosas en beneficio del ciclismo. Theo de Rooij, Patrick Lefevere o yo mismo. En algún momento fuimos alguien, ahora los equipos no tienen fuerza. ¿Cómo es posible que siga vigente el convenio que firmamos hace más de 17 años? ¿Cómo es posible que los equipos sigan cobrando lo mismo? Habrá que preguntarle a ellos. Y ojo, tengo muchas cosas buenas que decir de ASO. Les estoy muy agradecido porque ha hecho muchas cosas muy buenas; pero todas esas cosas luego le llevan a que se mueva políticamente.

-En el panorama español de presente y futuro, destacan dos nombres, Carlos Rodríguez (Ineos) y Juan Ayuso (UAE).

De Ayuso me hablan muy bien, entre ellos Purito. Yo le vi hacer algunas cosas en juveniles que no me gustaban… Sin tener un conocimiento pleno, creo que Carlos Rodriguez es más generoso corriendo. No sé, eso quizá explica por qué Pogacar no suele correr con Ayuso; la gente debería preguntarse por qué.

"Creo que Carlos Rodriguez es más generoso corriendo que Ayuso... quizá hay que preguntarse por qué Pogacar no suele correr con Ayuso"

-¿Por qué el ciclismo español solo cuenta con un equipo en el World Tour?

La economía del ciclismo ha subido. La ONCE, por ejemplo, nunca llegó a los mil millones de pesetas de presupuesto. Ahora, con ese dinero, seis millones de euros, no tienes ni para empezar. En la empresa española hay un patrocinio gubernamental, digamos que el Gobierno le pide por ejemplo a Iberdrola que patrocine el ADO o el deporte femenino, y a Movistar que patrocine el ciclismo. ¿Pero cuántas empresas hay en España capaces de soportar presupuestos de 25 ó 30 millones de euros en patrocinios deportivos? Muy pocas. Y si además dedican sus esfuerzos a otros deportes, la cosa se complica mucho más.

-Algunas métodos que se aplican hoy en biomecánica o nutrición arrancaron con la ONCE de Saiz…

Sí, yo fui un preparador duro con mis corredores. Ver algunas cosas que se hacen hoy me alegra, digamos que tengo la sensación de que algunas semillas las planté yo. Era otra época, eso sí: empezamos a trabajar con biomecánicos en mi época de la INEF. Hacía las mediciones con una hoja milimétrica y tirando fotos, con cuadernos y midiendo los ángulos. Ahora se hace todo con ordenador, obviamente, pero quizá falte algo de intuición. Recuerdo que a la ONCE llegó un ciclista, que venía de un equipo importante, y le dije, ‘cómo puedes llevar las calas tan delante’. Por su manera de pedalear estaba perdiendo una gran cantidad de pedalada y nadie se lo había dicho. Jalabert, por ejemplo, pedaleaba muy de punta, y le cambiamos muy poco a poco la mecánica de la pedalada, con grandes resultados.