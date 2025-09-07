¡Escándalo en La Vuelta! Un manifestante propalestino provoca la caída de Javier Romo

Las manifestaciones en favor de Palestina se han sucedido una tras otra durante toda la Vuelta a España 2025. El Israel Premier-Tech ha sido objeto de diversos ataques en varias etapas de la ronda ciclista. Los manifestantes incluso llegaron a cortar el paso del equipo durante la contrarreloj y molestaron a varios ciclistas en anteriores etapas, pero fue este domingo cuando se produjo un hecho totalmente inaceptable.

Todo sucedió en el kilómetro 56, cuando un manifestante propalestina irrumpió en la carretera al paso del pelotón y tiró a Javier Romo al suelo. Tal y como se observa en las imágenes, el individuo se encontraba agachado y escondido fuera de la carretera entre los árboles con una bandera de Palestina en sus manos.

Una vez pasó el grupo perseguidor por su zona, se levantó y, en su intento por acceder a la carretera, se tropezó y acabó forzando el movimiento de Romo.

Tampoco ayudó la presencia de un policía cruzándose justo por delante del grupo y forzando a los corredores del Lidl-Trek que iban en cabeza a esquivarle, algo que no pudo hacer a tiempo Javier Romo. Instantes después se observaba al ciclista del Movistar corriendo hacia la zona del manifestante, aunque se desconoce si pudo recriminarle la acción.