La maleta y la camiseta de la Juventus de Mikel Landa antes de empezar La Vuelta

Mikel Landa ya avisó que no sería una Vuelta a España fácil, pero seguro que no se esperaba que los problemas ya empezasen días antes de empezar a dar golpe de pedal. El ciclista vasco llegó el miércoles a Italia pero sin su maleta, perdida por la aerolínea con la que viajó. Un día antes de iniciar la competición, el ciclista le mandó un toque de atención a través de su perfil de 'X' que sirvió para que, horas más tarde, la empresa le devolviera sus pertenencias.

En una foto previsiblemente realizada antes o después del entrenamiento de hoy, Landa aparecía sonriente y con la camiseta 'vintage' de la Juventus que, ante la falta de ropa, se la tuvo que comprar aprovechando que está en Turín. Junto a la fotografía, el siguiente mensaje: "Ciao Vueling mañana arranca La Vuelta y mi maleta sigue en paradero desconocido. ¿La recojo yo en Barcelona antes de la etapa 5 o me llegará a tiempo?".

Al final, la historia acabó en final feliz ya que Vueling le recuperó la maleta a Landa "justo a tiempo" para que el ciclista pudiera competie en La Vuelta: "¡¡¡Gracias a todos los Landistas!!! Lo hemos conseguido… también a ti, Vueling. Justo a tiempo, porque pedalear la Vuelta en chanclas habría sido histórico… ¡¡¡pero no recomendable!!!"

Una Vuelta muy importante para Landa

Mikel Landa (Murguía, 1989) afronta la 8ª Vuelta a España de su carrera y, sin duda, una de las más importantes. Rehuyendo de la clasificación general y apostando por buscar algún triunfo de etapa, el corredor del Soudal Quick-Step afronta la Vuelta como una gran oportunidad tras estar cerca de perderse toda la temporada a raíz del duro accidente que tuvo en la etapa 1 del Giro de Italia. Como líder de su equipo, todas las energías están volcadas en él y el propio Landa está con muchas ganas.