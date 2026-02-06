Malas noticias para Jonas Vingegaard: "Tenía muchas ganas"

Jonas Vingegaard no estará finalmente en la línea de salida del UAE Tour, una de las pruebas marcadas en rojo en su planificación inicial de la temporada. El líder del Team Visma–Lease a Bike ha sido descartado después de sufrir una caída reciente y un posterior episodio de enfermedad, una combinación que ha llevado al equipo a optar por la prudencia y frenar su regreso a la competición.

El propio corredor danés no escondió su decepción ante una decisión que cambia el guion previsto para este inicio de curso. "Tenía muchas ganas de volver al UAE Tour y por eso estoy decepcionado por tener que tomar esta decisión", explicó Vingegaard en declaraciones difundidas por su equipo en redes.

El vigente referente del bloque neerlandés fue claro al justificar la renuncia: "La combinación de la caída y la enfermedad posterior lo hacía necesario. Es mejor recuperarse del todo primero para poder centrarme después en mis próximos objetivos".

No habrá duelo con Evenepoel

El UAE Tour aparecía como uno de los primeros test de nivel para medir el estado de forma del doble ganador del Tour de Francia tras el invierno y más con la presencia de Remco Evenepoel, el gran rival a batir. Sin embargo, el cuerpo técnico ha preferido no correr riesgos innecesarios en una temporada larga y exigente, en la que Vingegaard volverá a ser una de las grandes referencias del pelotón internacional. La prioridad ahora es que el danés recupere sensaciones sin prisas y pueda volver a competir con garantías.

En las últimas semanas, Vingegaard había sido visto entrenando en Málaga junto a Matteo Jorgenson, afinando la preparación bajo el sol mediterráneo. Las imágenes transmitían normalidad, pero el contratiempo físico ha obligado a reajustar el calendario. En el seno del equipo insisten en que no se trata de una lesión grave, sino de una suma de factores que aconsejan levantar el pie antes de tiempo.

La ausencia del danés supone un golpe deportivo para el UAE Tour, que pierde a uno de sus grandes reclamos, pero refuerza el mensaje de Visma–Lease a Bike: la temporada no se gana en febrero. Vingegaard, mientras tanto, mira ya a los próximos objetivos con la calma de quien sabe que, para volver a lo más alto, la recuperación completa es la primera victoria del año.