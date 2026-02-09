Ciclismo
Continúan las malas noticias para Enric Mas: una caída en un entrenamiento le deja fuera del UAE Tour
El jefe de filas del Movistar Team tuvo que recibir asistencia hospitalaria y terminó con una lesión en la mano derecha que le impedirá competir en la carrera emiratí
Enric Mas no está teniendo el inicio de año soñado. La entrada de 2026 y la ilusión del Giro de Italia dibujaban una temporada de redención para el mallorquín tras el cúmulo de infortunios en el curso anterior, pero el primer revés no ha tardado en llegar.
La temporada particular de Enric Mas tuvo su pistoletazo de salida en la Challenge de Mallorca, y su segunda parada iba a ser el UAE Tour. La carrera emiratí se postulaba como primer campo de pruebas para que el líder del Movistar midiese sus fuerzas ante otras primeras espadas del pelotón como Evenepoel o Del Toro, pero un imprevisto ha arrancado de raíz esta posibilidad.
En una sesión preparatoria previa a los desafíos venideros, Enric Mas sufrió una caída que le obligó a recibir asistencia hospitalaria. Una vez atendido, tal como confirma el Movistar Team a través de un comunicado, el mallorquín recibió sutura en su mano derecha.
"Durante una sesión de entrenamiento, tras caída, Enric Mas ha requerido asistencia hospitalaria debido a una herida en la mano derecha. La lesión ha precisado sutura y, tras la realización de las correspondientes pruebas complementarias y diagnósticas, por ahora, no se han detectado otras afecciones. En espera de más evaluaciones médicas en los próximos días. Por este motivo, se descarta su participación en el UAE Tour", reza el comunicado del equipo español.
A la espera de nuevas noticias, la presencia del jefe de filas del Movistar Team en el UAE Tour está totalmente descartada y, en función de como evolucione, su calendario particular podría verse alterado.
