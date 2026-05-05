La maglia rosa explicada para nuevos aficionados al Giro

El Giro de Italia 2026 está a la vuelta de la esquina y, sin duda, un hecho diferencial de la prueba es la maglia rosa, todo un símbolo. Es el maillot que viste el líder de la clasificación general y que, desde el primer día, se convierte en el objeto de deseo de todo el pelotón. Para quien se acerque por primera vez al Giro, conviene tenerlo claro: no es solo una camiseta bonita ni una tradición pintoresca. Es el pulso de la carrera.

La maglia rosa la lleva el ciclista que ha completado las etapas disputadas en el menor tiempo acumulado. Cada día, después de cruzar la meta, se suman los tiempos de todos los corredores. Quien tenga el mejor registro global se sube al podio, recibe el maillot y duerme como líder. Puede haber ganado la etapa o no. Puede haber atacado o simplemente haber resistido. En una gran vuelta, muchas veces sobrevivir también es una forma de mandar.

¿Por qué el maillot de líder del Giro es rosa?

El color no es casual. El rosa está ligado históricamente a La Gazzetta dello Sport, el diario italiano que impulsó la creación del Giro y cuyas páginas eran de ese color. Por eso, vestir la maglia rosa significa entrar en una tradición que va mucho más allá de una clasificación.

El papa León XIV saludó al líder del Giro, Simon Yates, en el Vaticano en la pasada edición / EFE

Para el corredor que la viste, la maglia rosa cambia la carrera. A partir de ese momento, todos le miran y su equipo está "obligado" a tomar el control de la carrera por etapas. Su equipo debe trabajar más, controlar fugas, protegerle del viento, colocarle bien antes de los puertos y evitar que pierda tiempo en una caída o un corte inesperado. Ser líder da prestigio, pero también desgasta.

Llevar... o no la 'maglia rosa'

Por eso algunos favoritos no siempre quieren vestirla demasiado pronto. En la primera semana, llevar la maglia rosa puede ser un regalo envenenado: exposición, responsabilidad y muchos kilómetros defendiendo algo que quizá sea mejor conquistar más adelante.

En la edición de este año, una mala contrarreloj, una pájara en el Blockhaus, una crisis en los Dolomitas o un mal día camino de Piancavallo pueden borrar en media hora lo que se ha construido durante dos semanas.

La maglia rosa del líded del Giro de Italia / EFE

Para los aficionados nuevos, la clave es sencilla: la maglia rosa responde a la pregunta más importante de cada día. ¿Quién está ganando el Giro? Pero también abre muchas otras. ¿Está fuerte de verdad el líder? ¿Su equipo puede defenderle? ¿Tiene margen en la montaña? ¿Aguantará la presión? ¿Es un campeón sólido o un líder provisional esperando la gran batalla?

El Giro no se gana por vestir la maglia rosa un día, sino por conservarla hasta el final. Y cuando el líder llega con ella a Roma, después de tres semanas de desgaste competitivo por las carreteras italianas (y este año también búlgaras)..