Mads Pedersen abandona la Volta a la Comunitat Valenciana tras una caída en la primera etapa

Malas noticias en la Volta a la Comunitat Valenciana. Mads Pedersen, uno de los grandes candidatos a rivalizar con Remco Evenepoel por la victoria final, ha tenido que abandonar la competición después de verse involucrado en una caída en la recta final de la primera etapa.

Pedersen, que afrontaba la etapa inaugural como claro candidato a la victoria debido a su desenlace al sprint, no pudo formar parte de la numerosa llegada a meta. En directo sorprendió la ausencia del danés en este grupo, y el Lidl-Trek no tardó en confirmar las peores sospechas.

“No es la forma en la que nadie querría ver empezar la temporada 2026 de Mads Pedersen. Una caída al entrar en el punto clave de la etapa 1 de la Volta a Comunitat Valenciana obligó a Mads a abandonar. ¡Daremos otra actualización cuando sepamos más!”, informó el equipo a través de su cuenta de X.

De este modo, uno de los grandes candidatos a la victoria final abandona prematuramente la Volta a la Comunitat Valenciana, lo que allana aún más el camino de Remco Evenepoel hacia el primer escalón del podio. Por el momento, el flamante fichaje del Red Bull-BORA ocupa la 31ª posición de la clasificación, aunque no ha perdido segundos respecto al líder Girmay.