La madre de Tadej Pogačar alerta sobre la salud mental de su hijo: "Desearía que se lo tomara con más calma"
El laureado ciclista esloveno se ha convertido en la figura más importante de su disciplina gracias al hecho de haberse subido al podio en los cinco 'Monumentos' en una misma temporada
La salud mental ha ganado mucha importancia en los últimos años y hoy en día es un factor más del bienestar de las personas en la sociedad occidental.
La presión entre los deportistas de élite es uno de los principales handicaps para muchos que no están preparados para sobrellevar la fama, competiciones, éxitos o fracasos durante la temporada.
Ganar o perder, en este caso, no es tan importante, pues incluso en la victoria puede generarse un círculo vicioso que llega a impedir que los profesionales disfruten de los triunfos que cosechan. La temporada es muy apretada y la rapidez con la que llega la siguiente prueba prácticamente no deja tiempo de reflexión.
La última persona en poner el acento sobre este tema ha sido la madre del ciclista esloveno del UAE Team Emirates, Tadej Pogačar. Marjeta ha comentado en una entrevista que el calendario es tan apretado que su hijo no tiene tiempo de disfrutar de lo que consigue, algo que se ha hecho más evidente en un 2025 en el que ha sido el principal dominador de la disciplina.
"Llevo años diciendo que estas victorias, estos eventos de celebración, pasan demasiado rápido. Se suceden sin descanso. Estamos muy contentos, pero no tenemos tiempo para disfrutarlo", apuntaba la mujer en una entrevista con 'Le Parisien'.
"A veces desearía que se lo tomara con más calma", añadía. Por eso, comprendería si Pogačar "deja de montar en bicicleta, o al menos si lo hace durante un año" para tomarse un respiro.
El esloveno ha cosechado 20 victorias en la última temporada ciclista y ahora ya se encuentra de vacaciones a la espera de volver a subirse a una bici para volver a sentar cátedra durante un nuevo curso, si consigue mantener ese dominio mostrado.
Este año se ha impuesto en el Tour (su cuarto campeonato), en el Mundial (su segundo), en Lieja-Bastoña, Flecha-Valona, Flandes y Strade Bianche. Con ello, el esloveno es el primer ciclista de la historia en subir al podio en los cinco 'Monumentos' en una misma temporada.
