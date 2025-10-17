La madre de Pogacar, preocupada por el esfuerzo de su hijo: “Entendería que dejara de montar en bicicleta, al menos un año”

Tadej Pogacar ha cerrado una temporada para enmarcar con su quinta victoria en Il Lombardia, donde es el rey absoluto desde 2021. El esloveno, ha vuelto además a conquistar este año el Tour de Francia y ha revalidado su título de campeón del mundo en ruta, con otra exhibición.

En total, en un 2025 tan intenso como exigente, Pogacar ha conquistado un total de 20 victorias que lo sitúan ya como uno de los grandes de la historia del ciclismo internacional y convierten su temporada en "la mejor de todas". Así lo calificó el propio corredor del UAE el pasado domingo, cuando cerró el telón del curso en una exhibición cicloturista en Krvavec, en casa, en Eslovenia. "Espero disfrutar un poco de esta temporada baja y también encontrar momentos de tranquilidad", deseó el ciclista, también campeón europeo en ruta hace apenas unas semanas.

Poco margen tendrá el esloveno que, pese a los éxitos no se conforma y se ha marcado nuevos retos para la nueva temporada. "Milán-San Remo y París-Roubaix son mis próximos grandes objetivos", comentó Pogacar, que apunta a conseguir los dos últimos monumentos que se le resisten. Pero eso será el año que viene porque ahora toca tomarse un respiro. "Tengo que tomarme unas vacaciones. También irme un tiempo a casa", decía Pogacar en la meta en Kravec.

En casa esperan descanso

Un descanso que no solo agradecerá el propio ciclista sino también en casa. "Estamos muy felices, pero no tenemos tiempo para disfrutarlo. A veces desearía que se lo tomara con más calma”, afirmó Marjeta, la madre de Pogacar en unas declaraciones recientes que recoge 'Le Parisien'.

La matriarca, consciente del desgaste que el éxito y el ritmo de competición puede llegar a generar en su hijo, aseguró que entendería que Tadej “decidiera dejar de montar en bicicleta, o al menos hacerlo durante un año”.

Un deseo que parece poco probable, teniendo en cuenta que Pogacar se encuentra actualmente en un gran momento de forma. Por el momento, no hay hoja de ruta confirmada para 2026 pero teniendo en cuenta los objetivos del esloveno, el sábado 21 de marzo tendrá probablemente una cita con la Milán-San Remo y el 12 de abril en la París-Roubaix.