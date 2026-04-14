Macron volvería a aplicar la fórmula Mbappé para blindar a Paul Seixas, la próxima gran estrella del ciclismo

Paul Seixas se ha convertido en un auténtico fenómeno en Francia. La estrella en ciernes del Decathlon CMA CGM ha protagonizado una de las mayores irrupciones que se recuerdan en el ciclismo, pasando de promesa a realidad en tiempo récord y confirmándose como uno de los nombres más a tener en cuenta dentro del pelotón.

Su inicio de temporada, con una victoria de etapa en la Volta ao Algarve, la conquista de la Faun-Ardèche Classic y el memorable mano a mano con Pogacar, ya había sido más que prometedor, pero su actuación en la Itzulia le ha llevado a acaparar todos los focos. Seixas dominó con mano de hierro en la ronda vasca, apuntándose tres victorias de etapa y una sobrada victoria general -la primera en una competición WorldTour- ante figuras de la talla de Roglic, Lipowitz, Del Toro y Ayuso.

Con apenas 19 años, Seixas se ha convertido en el ciclista más codiciado dentro del pelotón. Si bien es cierto que el talento de Lyon está bien blindado por el Decathlon CMA CGM, gigantes como el UAE Team ya han comenzado a mover ficha. El propio Mauro Gianetti, director del equipo emiratí, ha reconocido recientemente que "Juntar a Pogacar con Seixas sería más que un sueño" y que desde el UAE están "atentos a su futuro".

Paul Seixas, ganador de la Itzulia 2026 / EFE

Ante la amenaza de que alguno de los gigantes del pelotón pueda seducir a Paul Seixas, Emmanuel Macron habría decidido tomar cartas en el asunto. Según la información de Eurosport, el presidente de la República de Francia ha trasladado al Decathlon CMA CGM su respaldo para afrontar la renovación de su gran estrella, además de ponerse en contacto directo con el agente del corredor francés.

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Esta intervención de Macron recuerda inevitablemente al episodio de Mbappé con el PSG del año 2022. En aquella ocasión, tal como confirmó el propio futbolista tiempo después, el presidente intervino para evitar el primer intento de fuga al Real Madrid y terminar acometiendo la renovación. "Me llamó y me dijo: ‘Sé que quieres irte, pero eres importante para Francia y no me gustaría que te fueras. Tienes la oportunidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere’. Dije que lo apreciaba. Realmente es una locura. El presidente te llama y te pide que te quedes”.