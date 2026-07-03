Lymbus y Volata estrenan Le Prologue en el Palau Dalmases coincidiendo con el Tour

La celebración del Grand Départ del Tour de Francia llenó la ciudad de equipos profesionales, corredores, medios y representantes de la industria, y en ese contexto nació Le Prologue, un nuevo evento organizado por Lymbus, agencia especializada en comunicación deportiva, y Volata, la revista de ciclismo de referencia en España.

El evento se celebró en el Palau Dalmases, en el barrio del Born, con la vocación de convertirse en un punto de encuentro estable para marcas, periodistas, creadores de contenido, corredores y profesionales del sector. La propuesta combina una zona expositiva con espacios pensados para favorecer el networking y la conversación en torno a la innovación y la cultura ciclista.

En la zona de exposición participaron firmas como Zwift, Sidi, Selle Italia, Coros, Moustache, Julbo, OQUO, Berria y Nutripure, que han presentado sus últimas novedades a periodistas, creadores de contenido y profesionales del sector. El evento incorporó además varias ilustraciones originales del artista Pep Boatella, que han aportado una dimensión artística a la cita.

Durante las dos jornadas, Le Prologue contó con la presencia de Alberto Contador, uno de los pocos corredores de la historia en conquistar las tres Grandes Vueltas, y de Pau Martí, joven ciclista del NSN Cycling y reciente vencedor de etapa en el Tour de Ruanda. Ambos compartieron espacio con marcas y medios en un formato pensado para acercar distintos perfiles del ecosistema ciclista.

Uno de los momentos destacados fue la charla de Juan Clavijo, narrador y comentarista de Eurosport y miembro del pódcast El Maillot, que explicó a los asistentes cómo se prepara una etapa del Tour de Francia desde el punto de vista televisivo. Clavijo repasó los distintos perfiles que intervienen en una retransmisión y el proceso que convierte una carrera ciclista en un relato capaz de conectar con millones de aficionados.

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Lymbus y Volata plantean Le Prologue como un espacio de referencia a futuro para el sector, con el objetivo de reforzar los vínculos entre marcas, medios, deportistas y creadores de contenido. La primera edición llegó en un momento especialmente favorable, con Barcelona convertida estos días en escenario internacional del ciclismo gracias al Grand Départ del Tour de Francia.