Luis León Sánchez lidera el cartel de una Vuelta al Teide ya consolidada en la UCI

Luis León Sánchez será el gran reclamo de la novena edición de la Vuelta Ciclista Isla de Tenerife-Vuelta al Teide, una prueba ya plenamente consolidada en el calendario internacional de la UCI y convertida en una de las referencias europeas del ciclismo de gran fondo.

La cita, presentada este viernes en Puerto de la Cruz, se disputará este sábado con la participación de mil ciclistas de más de 30 nacionalidades, que recorrerán las carreteras de Tenerife en una jornada marcada por la dureza del recorrido y el atractivo de rodar en el entorno del Teide, el pico más alto de España.

La prueba atravesará 13 municipios de la isla y volverá a poner en valor el peso creciente de Tenerife como destino de turismo deportivo. Según los datos de la organización, el 70% de los participantes llegará desde fuera de la isla, una muestra del tirón internacional que ha adquirido el evento en los últimos años.

La modalidad reina será la Gran Fondo, reservada a 400 ciclistas que tendrán el privilegio de circular por el Parque Nacional del Teide. El recorrido, de 182 kilómetros y más de 4.600 metros de desnivel acumulado, agotó sus plazas hace semanas debido a las limitaciones de acceso al espacio protegido. Los otros 600 participantes competirán en las distancias alternativas, de 86 y 64 kilómetros.

El gran nombre propio será Luis León Sánchez, uno de los ciclistas españoles más destacados de las últimas décadas y ganador de cuatro etapas en el Tour de Francia. El murciano regresa a Tenerife después de acabar segundo en la pasada edición, solo superado por el canario Pedro Rodríguez Mesa.

“Ahora corro para disfrutar. Ya no estoy tan pendiente de los vatios ni de tantos detalles como antes. Disfruto del paisaje y de pruebas como ésta”, explicó ‘Luisle’ durante la presentación. El excorredor profesional también recordó las numerosas concentraciones que realizó en el Teide durante su carrera, un escenario que siguen utilizando actualmente algunas de las grandes figuras del pelotón internacional, como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel o Primoz Roglic.

Valeriia Ponomarenko y Diana Smirnova, cabezas del cartel femenino

En categoría femenina, la prueba contará con la presencia, en la distancia de medio fondo, de las prometedoras corredoras Valeriia Ponomarenko, de Ucrania, y Diana Smirnova, de Rusia, ambas integrantes del equipo Pafgio-Dema.

Organizada por 7Raid y el Cabildo Insular de Tenerife, la Vuelta Ciclista Isla de Tenerife-Vuelta al Teide afronta así una novena edición que refuerza su crecimiento internacional y su papel como uno de los grandes eventos cicloturistas de las Islas Canarias.