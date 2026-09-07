Luis León Sánchez, exciclista profesional: “Enric Mas puede devolver al ciclismo español al lugar que merece”

El exciclista profesional Luis León Sánchez ha sido uno de los participantes destacados de la 24.ª edición de la 4 Stage MTB Race Lanzarote de Club La Santa, disputada estos días en la isla canaria. El murciano ha cambiado por unos días la bicicleta de carretera por la de montaña y ha vuelto a demostrar su gen competitivo, con una victoria de etapa y acabando segundo en la clasificación general, solo por detrás del danés Kristian Østergaard, vencedor absoluto de la categoría masculina. En la femenina, la victoria ha sido para la neerlandesa Tessa Kortekaas.

‘Luisle’ ha disfrutado durante cuatro días de la isla de Lanzarote y de sus paisajes, aunque también reconoce que ha tocado sufrir: “No es lo mismo hacerla en enero, como el año pasado, que ahora, a finales de verano. El terreno está demasiado suelto, ha sido muchísimo más técnica que el año pasado y más difícil para los que venimos de la carretera”, comentó el murciano tras certificar su segunda plaza en la general.

Sin embargo, Luis León Sánchez destaca que “ya no tengo la tensión de cuando competía y ahora puedo disfrutar de la bici y de los paisajes. El Club La Santa me ha dado la oportunidad de estar aquí y ha sido muy gratificante”.

Sánchez, en lo más alto del podio / Acronim Sports

Desde Lanzarote, Luisle ha seguido con atención el desarrollo de la Vuelta a España y el liderato de Enric Mas. Considera que “por la desgraciada caída de Pogacar, el ciclismo español tiene una oportunidad y hay que aprovecharla” y asegura que “Enric está en el mejor momento de su carrera, como él ha explicado, y ahora tanto él como Movistar pueden devolver al ciclismo español al lugar que merece. Llevamos unos años difíciles. Han salido corredores muy buenos como Pogacar, Vingegaard o Evenepoel y aquí no solo no podíamos llegar a esos niveles, sino que además estábamos poniendo mucha presión a los jóvenes. Ahora nos toca disfrutar y esperemos que Enric pueda culminar el trabajo”.

Volviendo a la 4 Stage MTB Race Lanzarote de Club La Santa, Luis León Sánchez acabó segundo de la general, por detrás del danés Kristian Østergaard y por delante del catalán Ismael Ventura. En categoría femenina, el podio estuvo encabezado por la mencionada Tessa Kortekaas, por delante de las españolas Alba Teruel y Claudia Galicia.

Clasificaciones generales

Categoría masculina

1. KRISTIAN ØSTERGAARD (DK) — 8:31:06

2. LUIS LEÓN SÁNCHEZ (ESP) — +4:28

3. ISMAEL VENTURA (ESP) — +5:44

Categoría femenina

1. TESSA KORTEKAAS (NL) — 9:51:44

2. ALBA TERUEL (ESP) — +2:58

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3. CLAUDIA GALICIA (ESP) — +1:14:43