Luis León Sánchez: "Vuelvo a Astana porque no me he encontrado cómodo en Bahrein"

El ciclista murciano apura sus últimos años de carrera deportiva: "No sé cuánto tiempo más competiré" "El futuro del ciclismo español pinta bien; los veteranos intentaremos aportar lo que se pueda"

Luis León Sánchez vuelve a Astana, tras su paso por Bahrein, y el ciclista murciano explicó sus motivos en la visita que realizó a las instalaciones de Sportmed en Sant Fruitós de Bages.

"He decidido volver a Astana porque no me he encontrado cómodo en Bahrein, no he encontrado mi sitio. Tomé la decisión en el Tour y lo hablé con el equipo. No quería perder el tiempo ni hacérselo perder a ellos", se sinceró el corredor en su encuentro con los medios.

"Vuelvo a Astana con ganas de sumar y de aportar mi experiencia", añadió 'Luisle', que participó en la presentación de la firma estadounidense de nutrición deportiva Never2nd.

Sobre su futuro deportivo, 'Luisle' admitió que "el tiempo pasa muy deprisa, hace poco era el más joven del equipo y ahora soy el más veterano del pelotón nacional junto con Imanol [Erviti]".

"No sé ni yo cuánto tiempo competiré, en el momento que vea que no puedo mantener la competitividad o pierda la motivación o las ganas de entrenar, lo dejaré, por eso he firmado uno más uno".

"Ahora los jóvenes empiezan muy pronto. No sabes qué es mejor, carrera larga y ganar poco, o carrera corta y ganar mucho. Estos jóvenes llegan con unos números increíbles, ha ido evolucionando mucho a medida que los watios se controlan más".

También valoró Luis León Sánchez el futuro del ciclismo español. "Pinta bien, con Ayuso, Carlos Rodríguez... Enric Mas acabó muy bien el año y se repuso del Tour. Por suerte parece que pinta bien el futuro y los veteranos intentaremos aportar lo que se pueda".

De Enric Mas, destacó que el mallorquín ha dado "un paso adelante" tras las críticas del Tour".

"Se ha sido injusto con él, ya queríamos que fuese el relevo de Alberto y eso no le benefició. Hay que darle tranquilidad y calma, ha hecho un final de temporada muy bueno, ojalá lo pueda mantener el año que viene".