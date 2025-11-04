Luis Ángel Mate y Pilar Fernández se adjudican la primera etapa en la Patagonia

Los españoles Luis Ángel Maté y Pilar Fernández se han adjudicado la primera etapa de la primera edición de la Titan Forest Patagonia, nueva carrera de la TItan Desert Series que se disputa en la región de Aysén, en Chile.

Con más de un centenar de corredores en la salida , Maté ha hecho bueno el pronóstico en la prueba masculina, que le sitúa como favorito en esta carrera de bicicleta de montaña que recorrerá 400 kilómetros en cuatro etapas, con más de 7000 metros de desnivel.

En la primera etapa, con salida en Coyhaique, de 87 kilómetros y con 1808 metros de desnivel, Luis Ángel Maté y Haimar Zubeldia, otro exprofesional de la ruta reconvertido al MTB, y el local José Luis Rodríguez se han escapado del grupo y han rodado en solitario buena parte de la etapa.

Al llegar al Parque Cóndor, con una ascensión muy dura de 10 kilómetros, con una parte muy técnica y una bajada por senderos de puro MTB, se ha producido el desenlace de la carrera. El corredor andaluz se ha escapado y ha llegado a la meta con más de cinco minutos de ventaja respecto a Zubeldia y nueve respecto al chileno.

“La etapa no ha podido ir mejor para el equipo, con dos victorias, tanto en masculino, donde he podido ganar, como en categoría femenina, con Pilar Fernández, con lo que el balance es muy positivo. Esta es una carrera extraordinaria con todo lo que conlleva una Titan, como el campamento. Hemos cambiado el color del desierto por el verde de la Patagonia pero manteniendo la esencia”, destacó Maté en meta, en declaraciones facilitadas por su equipo, el KH-7.

Fernández, muy superior

En la categoría femenina, Pilar Fernández, ganadora de la última edición de la Skoda Titan Desert Marruecos, se ha mostrado muy superior, y ha entrado en meta con una ventaja de 34 minutos sobre la la segunda clasificada, la chilena Camila Andrade. En tercer lugar ha entrado la también local Daniel Rojas.

“Primera etapa y ha ido todo genial en lo deportivo, con paisajes espectaculares. Hemos disfrutado de un recorrido increíble, no me imaginaba esto. Mañana a seguir disfrutando de lo que nos tengan preparado y a afrontar la etapa reina y a dar lo mejor de mi”, ha declarado.

La segunda etapa presenta una jornada de 149 km. y 2.500 metros de desnivel en una etapa 100% rodadora que, salvo 10 kilómetros más técnicos, rodeará la Reserva Nacional Trapananda por pistas muy anchas y en buen estado, bordeando la frontera argentina.