El lugar de España que Paul Seixas ha elegido para preparar su segunda temporada como profesional

Los primeros compases de la temporada ciclista, en los que Remco Evenepoel y el Red Bull-BORA están acaparando gran parte de los focos, cuentan con un denominador común. Tanto el Team Visma como el Decathlon CMA CGM han optado por reservar a sus estrellas en las primeras carreras del calendario, ya que estas se encuentran concentradas ultimando sus respectivas preparaciones.

Ambos conjuntos preparan la salida a escena de algunos de sus grandes corredores en un campo de altitud de Sierra Nevada, mazizo situado entre las provincias de Granada y Almería. Este sistema montañoso, el segundo de mayor altitud de toda Europa sólo por detrás de los Alpes, reúne todos los requisitos para preparar a los ciclistas para las grandes dificultades montañosas que depara el calendario.

No es la primera vez que el Decathlon CMA CGM apuesta por Sierra Nevada como campo de pruebas para que sus mejores escaladores entrenen sobre un terreno desafiante y se beneficien de los efectos de la hipoxia. Entre los enviados este año destaca la presencia de Paul Seixas, en quién el equipo francés deposita gran parte de sus esperanzas tanto a presente como a futuro.

A pesar de sus condiciones idóneas, la estancia del Decathlon CMA CGM en las cordilleras andaluzas no ha sido tan provechosa como de costumbre. El equipo francés sufrió en sus carnes los efectos de la borrasca Leonardo, por lo que han tenido que realizar gran parte de su preparación con máquinas y bajo techo.

"En un momento dado, nos preguntamos: ¿realmente vale la pena continuar con este campamento de entrenamiento? Con el acuerdo de los corredores, finalmente decidimos llevarlo a cabo. Todos se habían preparado mentalmente para un período de entrenamiento difícil, pero este tipo de situación desafiante a menudo produce resultados interesantes. En cualquier caso, nos obliga a ser creativos para adaptarnos", explica Jean-Baptiste Quiclet, director de rendimiento del Decathlon en declaraciones para L'Equipe.