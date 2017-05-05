Los caminos del infierno

Tajada, con su equipo de la empresa RPM-MKTG –organizadores de la prueba-, se desplazan a Marruecos durante el invierno y recorren miles de kilómetros en coche para conformar esta mítica carrera a medio camino entre el ciclismo y la aventura.

Esos trazados los ha recorrido durante esta década en 4x4 y este año ha podido disfrutar buena parte del terreno del desierto del Sahara en el SEAT León X-Perience diésel de 184 CV y cuatro ruedas motrices.

Este ingeniero que cambió el cálculo de estructuras por los caminos polvorientos viene al desierto desde el año 2000 y opina que “lo que ha cambiado son las ayudas que tenemos. Antes se funcionaba por el boca-oreja, por intuición y dando más vueltas que un ventilador por el terreno. Desde hace unos años venimos aquí con las ideas claras con cartografía detallada, Google Earth y los programas GPS”.

En el terreno y la navegación es donde Tajada, que en los 90 fue copiloto profesional en Zanini Racing, cree que está la gracia de la Titan Desert afirmando que “a mí me gusta mucho ya que es un componente de aventura. Es la única prueba en el mundo de BTT que además de ir rápido debes pensar una estrategia en navegación que puede significar la victoria”.

“Trazar el recorrido –añade Tajada- significa pasar semanas previas sobre el terreno decidiendo la ruta y esa parte del año es mi época laboral preferida. Hay días en que estás jornadas de sol a sol en coche por zonas recónditas puedes no sacar ningún buen resultado, pero con paciencia va saliendo un recorrido que al final disfrutarán –y sufrirán- cientos de participantes”.

Diferentes vehículos

Respecto a los vehículos que se utilizan para este trabajo tan técnico han variado con los años. Han utilizado pick ups, 4x4 preparados que dejaban en Melilla todo el año, luego los alquilaron en el terreno hasta esta edición en que SEAT ha entrado en escena y buena parte del trabajo se ha hecho conduciendo un León X-Perience DSG 4Drive.

Tajada cuenta que “en febrero pintamos los libros de ruta de la logística y asistencias que se trasladan de campamento a campamento con el SEAT que llegamos a meter en algunas dunas y salimos airosos”.

El director técnico lo define como muy bueno su comportamiento “a pesar de no ser un coche específico para venir al desierto, por su altura, neumáticos, etc. Sí lo veo como el coche ideal de un perfil de participantes que vienen a participar, gente que les gusta la montaña, que hace BTT, que esquían en invierno o, sencillamente, que les gusta irse en verano por el campo”.