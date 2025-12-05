La locura por la que se ha subastado la bici de Pogacar del Mont Ventoux

La bicicleta negra sin decoraciones que Tadej Pogacar utilizó en la mítica ascensión al Mont Ventoux durante el Tour de Francia 2025 acaba de hacer historia.

La Colnago Y1Rs del campeón esloveno se ha subastado por 190.500 dólares americanos (unos 163.500 euros), una cifra que la convierte en la bicicleta comercial más cara jamás vendida. Un hito que pulveriza el récord previo, establecido por la Colnago Gioiello n.º 1/50, adjudicada en Sotheby's en 2023 por 125 000 €.

El relato detrás de la bicicleta

La historia de esta Y1Rs comienza el 22 de julio de 2025, cuando Pogacar tomó la salida de la etapa 16 del Tour de Francia en Montpellier con el maillot amarillo y sobre una bicicleta que inmediatamente captó todas las miradas.

Aquella versión, completamente negra y sin decoraciones, representó la continuación de una estrategia estética iniciada días antes en la contrarreloj de subida a Peyragudes, donde ya había rodado con un diseño minimalista en blanco y negro, sin los colores del arcoíris pese a ser campeón del mundo.

Tras la jornada de descanso llegó la metamorfosis. El equipo técnico de Colnago completó la obra incorporando los detalles rojos, verdes, amarillos y azules que distinguen al maillot arcoíris, dando vida a la edición Raw Carbon, la misma que debutó oficialmente camino del Mont Ventoux. Aquella etapa, marcada por la expectación y el simbolismo, acabó por elevar esta bicicleta a un estatus prácticamente de culto.