La llamativa preparación de Remco Evenepoel para el Tour de Francia: "Ahora veremos si ha sido una buena estrategia o no"

Totalmente inmersos en el Tour de Francia 2026, la carrera no está dando pie a demasiadas sorpresas. Desde luego, no es el caso en la pugna de los favoritos a la clasificación general. Tadej Pogacar lidera con puño de hierro tras hacer historia -una vez más- en la etapa 6, dejando a su máximo rival, Jonas Vingegaard, a los pies de los caballos en el Tourmalet. Poco margen para sorpresas. La emoción sí está asegurada en la pelea por la tercera y última posición del podio, donde cinco hombres se postulan para ocuparla.

Isaac del Toro, Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipowitz... y Remco Evenepoel. Estos son los candidatos a acompañar a Pogacar y Vingegaard en el podio de los Campos Elíseos, que es bien sabido por todos que están varios escalones por arriba. Pudimos comprobar el estado de forma de todos los corredores cuyo objetivo es el tercer escalón en las carreras previas a 'La Grande Boucle': Tour Auvergne - Rhone - Alpes, Tour de Suiza o Tour de Eslovenia. A todos, menos a uno: Remco Evenepoel.

Todo entrenamiento

El belga y su equipo, el Red Bull - Bora - Hansgrohe, optaron por focalizar la preparación en el entrenamiento y no competir tras la Lieja - Bastoña - Lieja, el 26 de abril. Según Evenepoel, fue "la mejor decisión". "Cada corredor es distinto y tiene sus características. A principios de año no conocíamos bien a Remco, pero luego nos hemos ido conociendo y creemos seriamente que no es necesario que corra para llegar bien", dijo uno de los directores del equipo, Patxi Vila, a SPORT el pasado jueves en la presentación.

El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), celebra su triunfo en la 60 edición de la Amstel Gold Race / VINCENT JANNINK / EFE

El propio Remco fue más concreto: "He tenido mucho tiempo para prepararme bien. Además, tuve que cambiar de entrenador tras Lieja, así que creo que esa fue también una razón importante por la que no participé en ninguna carrera después de eso, para asegurarme de poder trabajar bien con mi nuevo entrenador".

Satisfacción con el trabajo hecho

Ambas partes se mostraron confiadas y satisfechas con el trabajo realizado para llegar al Tour en la mejor forma posible. "Creo que todo ha ido bastante bien, así que hice todo lo posible por ponerme en la mejor forma física posible. Ahora veremos si ha sido una buena estrategia o no", declaró el campeón olímpico, en la rueda de prensa previa en Barcelona.

El preparador español se mostró en la misma línea: "Todo ha ido como queremos. La preparación es la preparación, luego la competición es otra cosa, pero a nivel físico y fisiológico ha llegado como queríamos".

Vila también analizó la casilla de salida de su pupilo en el 'Grand Départ' de Barcelona: "Está claro que el favorito es Pogacar y luego estamos todos los demás. Jonas un poco por delante de todos los demás y luego hay un grupo ahí con Remco, con Ayuso, con Seixas, con Del Toro, con Lipo, que estamos ahí cerca, en la pelea por acercarnos lo máximo posible a él". Asimismo, señaló las etapas que tiene entra ceja y ceja, pues algunas "se le adaptan muy bien", como "la décima etapa es una clásica de Ardenas, que esa la lleva muy bien".

Compartir liderato en el equipo

El equipo Red Bull afronta el Tour liderado por la pareja formada por Remco Evenepoel y Florian Lipowitz. Patxi Vila explicó a este diario cuál es el plan de carrera. "Venimos con Remco y con 'Lipo', tenemos dos bazas para la general. El objetivo es el podio si se puede con los dos y lo más alto posible. Y luego, pelear por las etapas también", detalló.

Sin embargo, el binomio tuvo su primera grieta en la etapa 6, marcada por el ascenso al Tourmalet. Según explicó Remco Evenepoel tras cruzar la línea de meta, "le pedí que colaborara un kilómetro en cabeza, y no fue posible. Eso me enfadó, y habrá que hablarlo a fondo esta noche".

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No obstante, a la mañana siguiente, en la salida de la etapa 7 desde la localidad de Hagetmau, 'El Pequeño Caníbal' zanjó la polémica. "Ya se ha hablado todo, está todo aclarado. Así que el pasado es pasado y ahora tenemos que mirar hacia adelante", declaró.