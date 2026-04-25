Lieja-Bastoña-Lieja 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver por TV y en directo con Pogacar, Seixas y Evenepoel

La Lieja-Bastoña-Lieja da paso a una nueva edición este domingo 26 de abril. La 'Decana', cuarto Monumento de la temporada ciclista, servirá como escenario para el tradicional duelo entre Pogacar y Evenepoel en las Ardenas, con el prometedor Paul Seicas como invitado de lujo.

Con inicio y final en Lieja, la presente edición de la 'Decana' cuenta con 259,5 kilómetros de recorrido y un desnivel acumulado de 4.500 metros en el que las desafiantes cotas de las Ardenas volverán a ser las grandes protagonistas. Entre las 11 ascensiones destacan la emblemática Côte de La Redoute y la decisiva Côte de la Roche-aux-Faucons, dos tramos que apuntan a decidir la carrera.

Como ha sucedido a lo largo de sus 112 ediciones, la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 reunirá a las grandes estrellas del mundo del ciclismo. Tadej Pogacar llega a las Ardenas como gran favorito, con la oposición habitual de Remco Evenepoel y la nueva amenaza de Paul Seixas como principales obstáculos hacia la conquista de su cuarta 'Decana'. Más allá de estas tres estrellas, nombres como Pidcock, Skjelmose o Iván Romeo apuntan a dinamitar la jornada.

Seixas celebra su victoria en la Flecha Valona 2026 / EFE

¿Cuál es el perfil de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026?

El perfil de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 / Lieja-Bastoña-Lieja

¿A qué hora empieza la Lieja-Bastoña-Lieja 2026?

Horario de salida : 10:00 horas (CET).

: 10:00 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 16:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 por TV y online?

En España, la presente edición de la Lieja-Bastoña-Lieja se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La retransmisión televisiva de la carrera correrá al cargo de Eurosport 2, que conectará a partir de las 13:30 horas (CET).

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