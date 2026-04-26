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CICLISMO
Lieja-Bastoña-Lieja 2026, en directo: el cuarto Monumento del ciclismo con Pogacar, Seixas y Evenepoel, en vivo
Sigue en directo en SPORT la presente edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, con Pogacar como gran favorito a llevarse la victoria
Jesús Burgos
67 KM
Se mantiene la dinámica en el Col du Rosier. Un ritmo alto lanzado por la UAE mientras se mantiene el amplío pelotón.
70 KM
Continúa el ritmo fuerte, pero pese al gran trabajo de la UAE durante todo el día, Pogacar sigue arropado por tres compañeros. Schachmann es atrado rápidamente tras su escapada.
75 KM
Maximilian Schachmann ataca en la cima del Cote de la Haute-Levée y nadie le sigue.
76 KM
La fusión de los pelotones ha producido que el grupo de favoritos vuelva a ser uno. Pogacar cara a cara con Evenepoel. Por otro lado, el mayor damnificado ha sido Tom Pidcock, quien definitivamen dice adiós a cualquier opción de pelear por el triunfo. Rueda a más de minuto y medio.
79 KM
Retomamos el minuto a minuto en directo. Ahora mismo nos encontramos a menos de 79 km de la llegada a meta y la UAE está incrementando el ritmo. El equipo está buscando el desgaste y Paul Seixas se ha quedado ya sin compañeros. El resto, aguanta.
116km
La distancia cae en picado
1:38 es la diferencia ahora entre el grupo de Evenepoel y el de Pogacar y Seixas. Parece que es cuestión de tiempo que ambos acaben atrapando al belga.
Mejor explicado, imposible con el gráfico de ProCyclingStats. La diferencia que antes era de cuatro minutos entre el primer pelotón y el segundo, ahora a poco más de dos minutos.
126km
Representación española
Tenemos a los españoles Miquel, Verona, Elosegui, Herrada y Uriarte en la primera parte del pelotón, luchando codo con codo con Evenepoel. Todavía mucha tela por cortar...
128km
Pogacar despierta
El esloveno y Paul Seixas han llegado a estar a más de cuatro segundos de cabeza de carrera, donde Remco Evenepoel lidera al pelotón. Sin embargo, un empujón en este tramo lo deja a 2:16 y la diferencia va bajando...
Buenas a todos y todas, ¿cómo estamos? Hoy el mundo del ciclismo vive uno de sus días grandes con la disputa de la Lieja-Bastoña-Lieja, uno de los cinco monumentos y decano de estos. ¡Vamos allá!
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