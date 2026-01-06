El Lidl-Trek de Juan Ayuso cierra su alineación con un campeón canadiense

El Lidl Trek llega a la temporada 2026 dispuesto a pelear con los grandes equipos del pelotón y para ello ha cerrado una escuadra de alto nivel. El pasado mes de septiembre el conjunto alemán incorporó a sus filas al español Juan Ayuso, y en este inicio de año ha firmado al campeón canadiense de 28 años Derek Gee, el broche de oro para un proyecto ambicioso.

Con el campeón canadiense, el Lidl-Treak dio por finalizada su escuadra para el nuevo curso, tal y como informó el equipo en una nota en la que anunció que el corredor queda vinculado al equipo por las tres próximas temporadas, hasta 2028.

Derek Gee llega a su nuevo destino procedente del desaparecido Israel Premier - Tech, que a partir de esta temporada pasa a llamarse NSN Cycling Team (Never Say Never) con el exazulgrana Andrés Iniesta como socio fundador.

"El equipo ciclista NSN ha cerrado un acuerdo, aprobado por la UCI, con LIDL - Trek y Derek Gee-West, que culminará el contrato existente de Gee-West con nuestro equipo. El equipo ciclista NSN le desea a Derek Gee-West mucha suerte en el futuro con su nuevo equipo", informó en su escueto comunicado la escuadra de Iniesta.

Un talento confirmado

Gee llega con el cuarto puesto del pasado Giro de Italia y la Tirreno Adriático, además de la victoria en O Gran Camiño 2025 como carta de presentación, para engrosar las gilas de un ya de por sí potente equipo encabezado por Juan Ayuso y Mattias Skjelmose. En su nota, el Lidl-Trek destaca la actuación de Gee en el Giro de 2023, donde empezó a despuntar. "Aunque finalmente terminó segundo en cuatro etapas, además de quedar segundo en las clasificaciones por puntos y de montaña, salió del Giro consolidado como uno de los escaladores más emocionantes del pelotón", recuerda su nota, en la que continúa enumerando cómo ha evolucionado Gee en los siguientes cursos. En 2022 y 2023 fue Campeón de Canadá de Contrarreloj.

"Para Lidl-Trek, "el fichaje de Gee-West por el Lidl-Trek marca el comienzo de una nueva etapa, en la que busca dar un paso adelante en su carrera dentro de un nuevo entorno y un ambicioso proyecto a largo plazo". Además de Ayuso y Skjelmose, el canadiense compartirá filas con otros grandes nombres como Giulio Ciccone, Mads Pedersen, Jonathan Milan, Thibau Nys, Quinn Simmons, Mathias Vacek o Andrea Bagioli, entre otros.