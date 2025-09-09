Lidl-Trek celebra su tercera temporada renovando su compromiso con el deporte y la salud junto a Aleix Espargaró

En su tercera temporada de vida tras la llegada de Lidl como patrocinador principal y aliado estratégico, el Lidl-Trek sigue consolidándose como uno de los equipos ciclistas de élite más relevantes del panorama internacional, sumando a su palmarés logros como la victoria en dos etapas y el Maillot Verde conseguidos por el italiano Jonathan Milan en el Tour de Francia 2025 y la victoria de una etapa del Giro Femenino de Italia obtenida por la británica Anna Henderson.

Esta temporada comenzó con la gran noticia de que Aleix Espargaró, una de las figuras más consolidadas del motociclismo español, ha dado el salto al ciclismo. Espargaró se unió a Lidl-Trek Future Racing, el proyecto de desarrollo del equipo que se lanzó en 2024 para ayudar a los ciclistas a desarrollar todo su potencial en su camino hacia los rangos profesionales. Espargaró el pasado julio en el Tour de Austria y también compitió en el Circuito de Getxo en el País Vasco.

“Aunque mi vida profesional siempre ha estado ligada a las motos, el ciclismo también me ha acompañado durante años en el ámbito personal, como parte de mi entrenamiento y como forma de recuperación tras las lesiones. Hoy, formar parte de Lidl-Trek es una manera de devolverle al ciclismo todo lo que me ha dado”, declara Espargaró.

El apoyo al Lidl-Trek es una prueba más de la apuesta de Lidl por el patrocinio deportivo como motor de cambio y promotor de la salud, inspirando a sus consumidores a llevar un estilo de vida más activo a través del deporte y de una alimentación consciente basada en una dieta equilibrada y saludable.

La alimentación consciente, un pilar fundamental en el rendimiento deportivo

Lidl sostiene que la alimentación es uno de los pilares fundamentales para quienes practican deporte, ya sea profesionalmente o a nivel amateur, y para todas las personas que apuestan por un estilo de vida activo y saludable. Con un surtido completo y equilibrado donde destacan los productos frescos, integrales y de origen vegetal, Lidl apuesta desde hace años por facilitar a sus clientes la realización de una compra completa y responsable, siguiendo como referencia el modelo de la Dieta Planetaria Saludable (PHD), un enfoque alimentario que promueve una alimentación sana y sostenible para la creciente población mundial, comprometido con la salud de las personas y con los límites de nuestro planeta.

Respondiendo a su compromiso de promover una alimentación consciente y saludable, entendida como motor de bienestar para las personas y de la mano de sus proveedores, la compañía ya ha reformulado el 10% de su surtido de alimentación de marca propia, reduciendo hasta 425 toneladas anuales de azúcar y sal. Además, Lidl se ha trazado el objetivo para 2030 de que el 20% de sus productos con cereales sean elaborados con cereales integrales.

“El entrenamiento es solo una parte del camino. La otra parte, igual de importante, es cómo te alimentas. Con los años he entendido que una alimentación consciente no solo te ayuda a rendir mejor, también te permite recuperarte antes, tener más energía y mejor rendimiento a largo plazo. Es un pilar fundamental para cualquier deportista, profesional o no”, comenta Espargaró.

Lidl también reconoce cómo el deporte promueve valores fundamentales como el trabajo en equipo y la igualdad, y cuenta con la capacidad de unir a las personas de distintas generaciones y comunidades, una visión que se refleja en el lema “Somos un equipo”. Además, a través del apoyo al deporte femenino, la compañía ejemplifica su compromiso con el empoderamiento femenino a través del apoyo equitativo, la visibilidad y las oportunidades para las mujeres atletas.