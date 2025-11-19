La leyenda del ciclismo Mario Cipilloni, hospitalizado por problemas cardiacos

El ciclismo mira con preocupación hacia una de sus figuras más carismáticas. Mario Cipollini, icono del sprint y campeón del mundo en 2002, se encuentra ingresado en el Hospital de Torrette, en Ancona, después de que su monitor cardíaco detectara alteraciones en el ritmo de su corazón, según él mismo informó en sus redes sociales. El dispositivo es un 'loop recorder' implantado en una intervención previa, y alertó de irregularidades que llevaron a los especialistas a actuar con rapidez.

El equipo médico, encabezado por el doctor Antonio Dello Russo, realizó un estudio electrofisiológico para determinar el origen de estas anomalías. La intervención transcurrió sin complicaciones y abrió la puerta a futuras decisiones, entre ellas la posible implantación de un desfibrilador subcutáneo para prevenir episodios más graves.

“El aparato ha marcado que algo no iba del todo bien. Toca entrar por la ingle con catéteres y ver qué zonas responden mal, para entender si puede desencadenarse algo peligroso”, comenta Cipollini en el vídeo.

Tras la operación, Cipollini se dirigió a sus seguidores con un mensaje tranquilizador, confirmando que el procedimiento “salió bien” y agradeciendo el apoyo recibido.

El excorredor, de 58 años, afronta esta situación con "serenidad y confianza" plena en los especialistas. En sus declaraciones públicas subrayó que se encuentra “rodeado de personas extremadamente bien preparadas”, aunque admitió que preferiría estar disfrutando de un entrenamiento en bicicleta en lugar de lidiar con un nuevo revés médico: “Esto es la vida; hay que seguir adelante”.

La trayectoria sanitaria de Cipollini ha sido compleja en los últimos años. Ya había pasado por quirófano debido a una arritmia y a un “puente miocárdico” detectado en una operación anterior, además de una miocarditis de origen vírico revelada por biopsia. A pesar de sentirse en buena forma, el exsprinter reconocía entonces que ciertos esfuerzos le habían hecho “saltar las alarmas”.

La noticia de su nuevo ingreso ha generado una oleada de mensajes de apoyo en el entorno del ciclismo. Su figura, con más de 190 victorias profesionales (entre ellas el récord histórico de 42 etapas del Giro de Italia), sigue siendo una referencia indiscutible. Además, Mario arrancó recientemente su carrera de empresario con una marca propia de bicicletas y material ciclista.

Su estado actual es estable y se encuentra en fase de recuperación, a la espera de los resultados finales de las pruebas realizadas.