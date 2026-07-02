De la leyenda de Anquetil a la escapada histórica de Pérez Francés: las otras veces que el Tour pasó por Barcelona

Tras el intento fallido de 2014, Barcelona acogerá este sábado el 'Grand Départ' del Tour de Francia por primera vez en su historia. La Ciudad Condal será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la cita por excelencia del calendario ciclista y de entregar el primer maillot de líder tras la disputa de una contrarreloj por equipos que promete marcar las primeras diferencias en la general.

El recorrido entre el Fòrum y Montjuïc será el escenario en el que Pogacar, Vingegaard, Evenepoel y compañía den el primer paso en su candidatura para llegar a los Campos Elíseos de París vistiendo el codiciado maillot amarillo. Barcelona debutará como etapa inaugural en la 113ª edición del Tour de Francia, pero esta no será la primera vez en la que será protagonista en la ronda gala. La 'Grande Boucle' ya pasó por la Ciudad Condal en tres ocasiones, y cada una de ellas guarda una historia que merece la pena rescatar.

El 12 de julio de 1957, un Estadi Olímpic lleno hasta la bandera fue testigo de como nacía una de las grandes leyendas de la 'Grande Boucle' en la primera visita del Tour a Barcelona. Jacques Anquetil, que por aquel entonces apenas tenía 23 años, aplastó a sus rivales en la contrarreloj para comenzar a cimentar la que sería la primera de sus cinco victorias en el Tour de Francia.

Anquetil, en Barcelona / Josep Postius Saura

Si en 1957 Barcelona fue el escenario en el que 'Maître Jacques' empezó a construir su leyenda, casi 70 años después puede poner la primera piedra en el camino de Pogacar hacia el Olimpo ciclista. El 'Pequeño Príncipe' tomará salida en el Fòrum con el ambicioso objetivo de conquistar su quinto Tour, lo que le permitiría igualar un récord de victorias hasta ahora solo al alcance del propio Anquetil, Hinault, Merckx e Induráin.

La tercera fuga más larga de la historia

Apenas tuvieron que pasar ocho años para que el Tour volviese a Barcelona, esta vez con un hijo adoptivo de la ciudad como protagonista. En 1965, José Pérez Francés protagonizó una de las grandes gestas del ciclismo español al aventurarse en una escapada perfecta que le brindó una aplastante victoria ante las grandes estrellas del pelotón. De los 240 kilómetros que constituían la etapa, Francés recorrió 227 en solitario para apuntarse la tercera fuga más larga de la historia del Tour y cruzar la meta aventajando en más de 6 minutos a sus rivales.

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Pérez Francés pudo volver a ser protagonista en la tercera visita del Tour a Barcelona en 2009, pero declinó la oferta alegando que tenía que salir a rodar en bici, como hacía cada día. Mientras el cántabro afincado en Poble Sec cumplía religiosamente con su rutina, el noruego Thor Hushovd le ganaba la partida a Óscar Freire al sprint en la sexta etapa de una edición en la que Alberto Contador terminaría apuntándose la que a día de hoy sigue siendo la última victoria de un ciclista español en la 'Grande Boucle'.