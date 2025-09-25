¿Soy lento? Esta es la velocidad media de un ciclista amateur

En la actualidad, los ciclistas pueden utilizar herramientas como 'Strava' para registrar sus entrenamientos. Esta aplicación cuenta con más de 1,6 millones de usuarios en nuestro país, y ofrece un seguimiento de actividad para grabar múltiples estadísticas del deportista.

Entre los diferentes parámetros, la velocidad media es un dato que muy útil para comparar si el ritmo de la ruta ha sido mayor o menor, comparado con otros ciclistas que han hecho la misma salida. De esta forma, también se genera un componente social con otros usuarios.

En este contexto, la plataforma deportiva publica un informe anual donde interpreta todos los datos registrados durante el ejercicio. En 2024, 135 millones de usuarios grabaron datos de actividad en la aplicación, originarios de más de 190 países.

Según los resultados del informe, los ciclistas españoles han registrado una velocidad media 1,4 km/hora superior a la del resto del mundo. De esta forma, en España se ha registrado una velocidad media de 21 km/h, siendo 19,6 km/h la marca global.

La velocidad media depende de factores externos al deportista como la superficie (carretera o montaña) y la meteorología. Además, el tipo de entrenamiento también influye. En comparación, un ciclista profesional es capaz de rodar a 40 km/h de media en carretera.

Por otra parte, también se ha incrementado la media de los kilómetros realizados en salida. En este caso, la franja de edad desde los 45 hasta los 65 años ha registrado la distancia más larga con 86 km, 24 km por encima de la media global.

La sociabilidad también es importante en nuestro país. Los ciclistas españoles prefieren salir en grupo, ya que esta actividad supera un 150% a las individuales. Además, las salidas grupales también recogen una curiosidad: las paradas.

"En las salidas grupales de fin de semana, el 22% del tiempo total estuvo dedicado a pausas, con una parada media de 43 minutos en actividades, preferentemente para tomar café", argumenta la plataforma.