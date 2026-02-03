Ciclismo
El 'last dance' de Bauke Mollema: 2026 será su último año como ciclista profesional
El veterano neerlandés, emblema de Lidl-Trek y ganador de dos etapas del Tour, arrancará su último curso en la Volta a la Comunitat Valenciana
El ciclista neerlandés Bauke Mollema ya tiene fecha de caducidad marcada en el calendario. Uno de los corredores más sólidos y reconocibles del pelotón de las dos últimas décadas, ha anunciado que se retirará al final de la temporada 2026, cerrando una trayectoria profesional que arrancó en 2008 y que le ha llevado a competir siempre al máximo nivel.
A sus 39 años, Mollema afronta ahora “un último baile”, tal y como dejó caer en el mensaje con el que comunicó la decisión.
Una despedida que llega tras una carrera muy particular: solo dos grandes etapas en la élite, primero en la estructura de Rabobank y, desde 2015, en el universo Trek (hoy Lidl-Trek), donde se convirtió en una referencia por regularidad, lectura táctica y capacidad para rendir en vueltas y clásicas.
En su palmarés quedan dos victorias de etapa en el Tour de Francia (2017 y 2021) y una en la Vuelta a España (2013), además de triunfos en pruebas de un día y vueltas menores.
Pero si hay una imagen que resume su estilo competitivo es la de Il Lombardia 2019, donde firmó su victoria más grande: un ataque medido y un final en solitario para conquistar su primer Monumento.
Su última temporada, de momento, ya tiene punto de partida: la Volta a la Comunitat Valenciana 2026, que se disputará del 4 al 8 de febrero. A partir de ahí, su calendario definitivo todavía está por concretar, pero el mensaje es claro: queda un año para disfrutar, una última vuelta a la carretera y una despedida a la altura de un corredor que ha sobrevivido a generaciones enteras dentro del pelotón.
- Lesión Raphinha: Comunicado oficial del FC Barcelona, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja
- ¡El Girona no descarta devolver a Ter Stegen al Barça!
- Mercado de fichajes de invierno, en directo: cuándo se cierra y última hora de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de febrero: 'Llega un anticiclón
- Decisión tomada con Bernardo Silva
- Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
- Albacete - Barça: Una Copa para Marc Bernal
- El Barça está muy cerca de llegar a la regla del 1-1