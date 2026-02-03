El 'last dance' de Bauke Mollema: 2026 será su último año como ciclista profesional

El ciclista neerlandés Bauke Mollema ya tiene fecha de caducidad marcada en el calendario. Uno de los corredores más sólidos y reconocibles del pelotón de las dos últimas décadas, ha anunciado que se retirará al final de la temporada 2026, cerrando una trayectoria profesional que arrancó en 2008 y que le ha llevado a competir siempre al máximo nivel.

A sus 39 años, Mollema afronta ahora “un último baile”, tal y como dejó caer en el mensaje con el que comunicó la decisión.

Una despedida que llega tras una carrera muy particular: solo dos grandes etapas en la élite, primero en la estructura de Rabobank y, desde 2015, en el universo Trek (hoy Lidl-Trek), donde se convirtió en una referencia por regularidad, lectura táctica y capacidad para rendir en vueltas y clásicas.

Mollema, en su etapa en el Trek / -

En su palmarés quedan dos victorias de etapa en el Tour de Francia (2017 y 2021) y una en la Vuelta a España (2013), además de triunfos en pruebas de un día y vueltas menores.

Pero si hay una imagen que resume su estilo competitivo es la de Il Lombardia 2019, donde firmó su victoria más grande: un ataque medido y un final en solitario para conquistar su primer Monumento.

Su última temporada, de momento, ya tiene punto de partida: la Volta a la Comunitat Valenciana 2026, que se disputará del 4 al 8 de febrero. A partir de ahí, su calendario definitivo todavía está por concretar, pero el mensaje es claro: queda un año para disfrutar, una última vuelta a la carretera y una despedida a la altura de un corredor que ha sobrevivido a generaciones enteras dentro del pelotón.