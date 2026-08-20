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CICLISMO

Landa, sobre su última Vuelta con el Soudal: "Es la más incierta, he tenido un año malo, vengo de una lesión larga que no he recuperado al 100 por 100"

A sus 36 años, Landa acude a la ronda española como líder del Soudal Quick Step con el objetivo de desquitarse tras una temporada complicada

Mikel Landa, en una imagen de archivo

Mikel Landa, en una imagen de archivo / EFE

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EFE

Mikel Landa afronta su última Vuelta con el maillot del Soudal Quick Step con expectativas inciertas después de "un mal año" en el que el ciclista español ha sufrido lesiones que le han impedido preparar al cien por ciento la ronda española.

El ciclista de Murgia (Álava), a sus 36 años, anunció recientemente su fichaje por el Euskaltel Euskadi para las próximas 2 temporadas. Antes, tratará de disfrutar en La Vuelta "al menos algún día".

"Es mi Vuelta más incierta, he tenido un año malo, vengo de una lesión larga que no he recuperado al 100 por 100. Trataré de sobrevivir la primera semana y luego veré los objetivos que me puedo marcar", señaló Landa en el Fórum Grimaldi de Mónaco.

Después de la grave caída que sufrió en la tercera etapa de la Itzulia, en la que se produjo una fractura pélvica, Landa inició su año "más difícil a nivel mental y físico".

Mikel Landa, en primer plano.

Mikel Landa, en primer plano. / -

"No llego en las mejores condiciones, pero no hay otra opción. Vengo sin presión, sé cómo estoy y el equipo también. Daré lo mejor, peor sería no correr La Vuelta. Ójala pueda disfrutar, aunque sea algún día", lamentó Landa.

El ídolo del "landismo" admitió que lleva un año muy negativo en el que ya no disfruta "ni entrenando", aunque no le queda otro remedio que "mirar todo con optimismo, sobre todo viniendo de tan abajo".

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Con vistas al futuro, Landa señaló que le gustaría "estar en una grande con mejor preparación y mejores condiciones".

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