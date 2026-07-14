Lance Armstrong, exciclista que ganó siete Tour de Francia dopado, sobre Pogacar: "Él sabe cuál es el verdadero récord de Tours"

Tadej Pogacar va camino de entrar en el mítico club de los cinco en el Tour de Francia. Si mantiene su dominio en esta edición de la ronda gala (le saca ya más de dos minutos y medio a Jonas Vingegaard), el esloveno igualara el récord histórico que compartían Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. Cinco Tours, un nombre que entra por derecho propio en la historia grande de este deporte.

Pero para Lance Armstrong, eso no va a ser el final del camino. El estadounidense, que ganó siete Tours entre 1999 y 2005 (títulos que le fueron retirados en 2012 tras la investigación de la USADA por dopaje), habló claro en su podcast THEMOVE sobre lo que puede venir a partir de ahora.

"Va a ganar su quinto Tour, ¿no? Y vamos a escuchar, nosotros incluidos, vamos a escuchar en la meta que Tadej Pogacar igualó el récord histórico de victorias en el Tour. Que se unió a ese club de élite de cinco", explicó Armstrong. Y ahí llegó el matiz que da forma a todo el discurso: "Pues resulta que él no se cree eso. No se lo cree para nada. Sabe cuál es el récord".

Cree que buscará los siete Tours

La lectura de Armstrong es que Pogacar sabe que el techo real son los siete Tours que ganó él, aunque ya no figuren en el palmarés oficial como es lógico después de protagonizar la trama más lamentable de dopaje en el mundo de la élite del deporte. Y según el estadounidense, esa cifra va a seguir ahí, en su cabeza, como referencia a batir.

"No se va a sentar un año a esperar", insistió Armstrong, dejando claro que no espera ningún parón estratégico ni una temporada de transición en la carrera del esloveno. Todo lo contrario. Para el estadounidense, Tadej va a seguir compitiendo por el Tour cada mes de julio mientras su cuerpo se lo permita, sin conformarse con haber alcanzado ya una marca que muy pocos ciclistas de la historia pueden presumir de tener.

Y remató con una reflexión que sonó casi como una invitación abierta: "Y espero que lo haga. Da igual. Soy un atleta. Los atletas compiten. Igual rompen un récord. Igual lo establecen. Están para romperse".

Pogacar con Del Toro, el domingo, en la meta del Tour. / ASO / CHARLY LÓPEZ

Armstrong ve en Pogacar a un corredor que todavía tiene mucho margen por delante. A sus 27 años, con un dominio que este Tour ha vuelto a dejar patente en etapas como la del Tourmalet, el esloveno parece decidido a seguir escribiendo capítulos nuevos.

Habrá que ver si esa ambición se traduce en un sexto Tour en 2027. Pero si algo ha quedado claro tras las palabras de Armstrong, es que la comparación con Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin puede quedarse corta muy pronto.