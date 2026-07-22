Lance Armstrong carga contra los controles antidopaje nocturnos a Pogacar y Vingegaard en el Tour: "Atenta contra los derechos humanos"

Lance Armstrong no deja indiferente a nadie cada vez que toma la palabra. El estadounidense, ganador de siete Tours entre 1999 y 2005 que posteriormente le fueron arrebatados tras dar positivo por dopaje, volvió a dejar unas declaraciones incendiarias en su podcast 'The Move' sobre los polémicos controles nocturnos a los que fueron sometidos muchos de los participantes de la presente edicióndel Tour, entre ellos Pogacar y Vingegaard.

El pasado domingo saltó la noticia de que Vingegaard había sido sometido a un control antidopaje a las 2 de la madrugada y Pogacar a otro a las cinco. La polémica se avivó cuando ese mismo día el jefe de filas del Team Visma se vio obligado a abandonar la carrera tras sufrir una caída que le dejó con la clavícula fracturada y que muchos achacaron a la falta de descanso.

"Se presentaron frente a su habitación a las dos de la madrugada, llamaron a la puerta y lo obligaron a levantarse mientras competía en el Tour de Francia. Me quedo sin palabras, es una situación como esta atenta contra los derechos humanos", valoró Armstrong en su podcast. "Probablemente se había quedado dormido hacía muy poco y lo despertaron apenas una hora después. Creo que todos estaremos de acuerdo en que esto no es apropiado", agregó Bradley Wiggins, también excampeón del Tour.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard se saludan en la salida de la 14ª etapa. / ASO / THOMAS MAHEUX

La actuación de los popularmente conocidos como 'vampiros', autorizada por el sistema judicial francés, fue defendida por muchas voces, pero Armstrong considera que traspasa varias líneas rojas. "Si esa es vuestra lucha y esta es una de vuestras soluciones, y en algún momento os dais cuenta de que no es suficiente, os diré cuál es el siguiente paso. Ya no será despertarlos por la madrugada, el siguiente paso será obligar a los corredores a permanecer en un centro de detención o incluso en una cárcel local, vigilados las 24 horas del día. Eso sí sería 100 % efectivo", ironiza el tejano.

Una actuación muy polémica

La sombra del dopaje es muy alargada en el mundo del ciclismo, y la generación actual paga las consecuencias de los escándalos protagonizados por sus predecesores. Después de atravesar una época muy oscura que tuvo los siete Tours retirados a Armstrong como caso más mediático, la Agencia Internacional de Controles (ITA) ha intensificado sus actuaciones. Pero los controles nocturnos, a pesar de estar aprobados por las autoridades competentes, han sido la gota que ha colmado el vaso.

Lance Armstrong, vestido con el jersey amarillo del Tour / EFE

Más allá de las críticas individuales emitidas por Pogacar, Evenepoel y otros muchos miembros del pelotón, la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA) quiso pronunciarse en conjunto sobre esta problemática a través de un comunicado oficial. "La CPA desea reafirmar, en nombre de todos los corredores, su compromiso total con una lucha antidopaje sólida, creíble y eficaz. Los ciclistas profesionales son los primeros en querer un deporte limpio. Sin embargo, los controles nocturnos plantean interrogantes sobre su pertinencia: interrumpir el descanso de los deportistas en plena noche para realizar controles merece una seria reflexión".

Noticias relacionadas

Pero no todo son críticas hacia la actuación de la ITA. Jonathan Vaughters, fundador y CEO de EF Pro Cycling, sorprendió con una contundente publicación a través de su cuenta de 'X' sobre la eficacia de estos controles nocturnos. "No suelo publicar aquí, pero voy a soltar esta granada por el pasillo: los controles a las dos de la madrugada son una de las formas más efectivas de prevenir el microdosing de péptidos, EPO, hGH y testosterona. Si la UCI nos hubiese hecho estos controles a las dos de la mañana en 2001, todos habríamos sido suspendidos y nos habríamos ahorrado 25 años de drama."