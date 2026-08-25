Un Pogacar supersónico entra en la leyenda de la Vuelta

Cuenta la leyenda del Tour que en 1952 el director de la carrera, Jacques Goddet, duplicó la prima del segundo clasificado para incentivar la lucha en la general ante el dominio incontestable de Fausto Coppi. El ‘Campeonísimo’ llegó a París con 28 minutos de ventaja que nadie ha batido desde entonces. Ni siquiera Tadej Pogacar.

Pogacar es un ser supersónico, afable, que parece que se divierta mientras pedalea, al que no le importa que lo ninguneen llamándolo ‘Pogachicar’ porque él es el más grande y está por encima del bien y del mal. Se olvida de todo, salvo de sonreír en la salida de Andorra la Vella a un niño de unos cuatro años vestido con el jersey amarillo del Tour y la publicidad de su equipo.

Estos detalles lo diferencian, lo engrandecen y hacen que nadie se canse de verlo ganar, salvo los rivales, que con cuatro etapas de la Vuelta finiquitadas ya pueden empezar a luchar entre ellos para ver quién acaba segundo, tal cual hizo el belga Stan Ockers, en la ronda francesa de 1952.

Hace dos años destrozó el Giro a la segunda etapa y el mes pasado hizo lo propio a la sexta del Tour. Y no lo adelantó el lunes en Font Romeu porque el cielo cayó en forma de granizo sobre la cabeza de los corredores. En Andorra vive un centenar de corredores de los que participan en la Vuelta. Se conocen los puertos (Envalira, Baixalis, Ordino y La Comella) como el salón y los dormitorios de sus casas. Pero con Pogacar, que no pasaba por aquí desde el Tour de 2021, no pueden, aunque el territorio le resulte extraño.

Por si fuera poco, los ataca a 50 kilómetros de la meta, gana la etapa a la estratosférica media de 39 por hora, les saca casi tres minutos y luego se pasa media hora en el podio vistiéndose de rojo por ser el líder de la Vuelta, de verde por ir al frente de los puntos y de topos por ocupar la primera plaza de la montaña. Y porque ya empieza a ser mayorcito para encabezar la lista de los jóvenes, después de dejar también a su equipo como el mejor de la carrera.

Pogacar sentó a toda la Vuelta al inicio de la subida a Beixalis, la más dura. Felix Gall trató de seguirlo y murió en el intento, como les pasa a todos los contrincantes, Jonas Vingegaard incluido. A partir de ahí, fue un festival, un monólogo; otro más, como hace en todas partes y como repite desde marzo donde lo ha ganado todo menos la París-Roubaix donde ocupó una ‘discreta’ segunda plaza por bromear un poco.

“Yo no debato quién es el mejor de la historia. Esto se lo dejo a los periodistas”, dijo tras ganar en Andorra, casi sin despeinarse después de subirse casi todos los puertos con el plato grande y hasta riendo sobre la bici al descubrir a su compañero Adam Yates, otro residente en el país, que corría a su lado en las cuestas de La Comella, justo donde vive, mientras lo grababa y lo animaba.

En 2019, en Els Cortals d’Encamp, corazón andorrano, ganó su primera etapa en una gran vuelta. Allí fue su novia la que lo recibió. Es su compañera de siempre, Urska Zigart, ciclista como él, con quien habla nada más ganar, o sea que habla a menudo por teléfono.

En Andorra la Vella, siete años después, centenares de personas enloquecen a su paso, mientras impulsa la Vuelta -es el mejor arranque mediático de la historia de la carrera- y deja la carrera, a falta de 17 etapas, pendiente de las victorias que logrará, el tiempo que sacará a los rivales, y sin importar demasiado la identidad del segundo clasificado.

Porque a su sombra, el resto pelea como jabatos, con Primoz Roglic, como el segundo de la clase y Enric Mas, como el tercero de la general. “La realidad es que hay que luchar por la segunda plaza”, confiesa Mas al cruzar la meta.

La historia recuerda que en 1977 Freddy Maertens ganó la Vuelta y se llevó 13 etapas. Se le explica a Pogacar. “¿Trece?”, dice y se sorprende. “Eso será imposible”. Será por qué no quiere.

Hasta decide no arriesgar en las bajadas después de pasarse un poco de frenada en una de las primeras curvas del descenso de Beixalis. Él va a su ritmo. Él se divierte y continúa destrozando carreras. No importa. Es una joya, un grande de la historia, si ya no es el mejor, con el permiso de Eddy Merckx. Seguirlo en bici es como tratar de superar a un Fórmula Uno al volante de un utilitario.

Noticias relacionadas

Ahora pasará por Cataluña y después tendrá más oportunidades para divertirse, y sin humillar a nadie. “Como periodista nunca diría que una carrera está decidida, aunque lleves diez minutos de ventaja”. Si él lo dice, habrá que creerlo. Pero merece la pena verlo llegar a meta, escuchar el grito de felicidad y observar la cara de satisfacción como si fuera la primera victoria que logra y ya lleva 129. ¡Impresionante!

Fuente: El Periódico