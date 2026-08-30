Pogacar 'reaparece' desde el hospital al ritmo de ‘Stayin’ Alive’

Tadej Pogacar ha querido tranquilizar a sus seguidores pocas horas después de la durísima caída que le obligó a abandonar La Vuelta. A su estilo.

El esloveno 'reapareció' este domingo en sus redes sociales desde la cama del hospital y eligió como banda sonora una canción con un mensaje imposible de pasar por alto: ‘Stayin’ Alive’, el mítico tema de los Bee Gees.

En la imagen publicada en una ‘story’ de su cuenta de Instagram, Pogacar aparece tumbado, con un collarín cervical, un apósito sobre el ojo derecho y el brazo vendado.

Pese al aparatoso aspecto de sus lesiones, el ciclista del UAE Team Emirates-XRG levanta la mano derecha haciendo el gesto de los cuernos y transmite una imagen de ánimo y optimismo. El título de la canción, ‘Stayin’ Alive’ —‘Seguir vivo’—, completa el mensaje.

Una primera aparición pública que resulta especialmente tranquilizadora después de las impactantes imágenes del sábado.

Pogacar se fue al suelo a unos 33 kilómetros de la llegada a Xeraco después de encontrarse con un objeto —aparentemente una piedra— en la calzada. El líder de La Vuelta intentó inicialmente continuar, pero el dolor le obligó a abandonar y fue evacuado en ambulancia.

Pogacar abandona La Vuelta / X

El parte médico confirmó posteriormente la importancia de las lesiones. Pogačar sufrió una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en la vértebra C7 y múltiples abrasiones. Afortunadamente, las pruebas descartaron otras lesiones graves y secuelas neurológicas.

El esloveno deberá ser intervenido quirúrgicamente de la clavícula, aunque la operación se retrasará por precaución debido a la conmoción cerebral. Pogačar permanece bajo supervisión médica mientras comienza una recuperación cuyos plazos determinarán también si puede afrontar sus próximos grandes objetivos de la temporada, especialmente el Mundial de Montreal.

Mas es el nuevo líder

La caída puso un final abrupto a una Vuelta que el campeón esloveno estaba dominando con autoridad. Vestía el maillot rojo, había ganado tres etapas y aventajaba en 3’50” a Enric Mas, que pasó a convertirse en el nuevo líder de la carrera.

El mallorquín, profundamente afectado por lo sucedido, incluso renunció a vestir el maillot rojo en el podio como gesto de respeto hacia Pogačar.

Para Pogačar, además, supone su primer abandono en una Gran Vuelta, justo cuando perseguía conquistar la única de las tres grandes carreras por etapas que todavía falta en su extraordinario palmarés.