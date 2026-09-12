Mikel Landa se alía con la leyenda en una Vuelta que sentencia Enric Mas

‘Landismo’ o barbarie es el lema del ciclista que llega llorando a la cumbre del Alguacil, un homenaje cargado de sentimiento para un mito del ciclismo vasco y español: un hombre bueno llamado Mikel Landa ganó la etapa reina que consagró, salvo susto monumental en Granada, a Enric Mas como vencedor de la Vuelta 2026.

¿Landa está en la Vuelta? Era le pregunta, que nunca se resolvía: ni pedaleaba entre los mejores, en el lugar que le corresponde, ni se colaba en escapadas, salvo la que iba a resolver el penúltimo día de carrera en el Collado del Alguacil, el Angliru del sur, la montaña más difícil de esta Vuelta salvando la cuesta del Bartolo, con tierra de por medio, en la que decidieron dar espectáculo Mas y el añorado Tadej Pogacar, un día antes de su injusto accidente.

Felix Gall, al ataque

El Movistar no es el UAE y deja que se vayan las fugas, menos líos para un Mas que no quiere problemas y hasta se desentiende de sacar el hígado por la boca cuando Felix Gall ataca, no para ganar la Vuelta, que sabe que es imposible, sino para noquear a Primoz Roglic, que no es el que era, y birlarle la segunda plaza que el esloveno salva sobre la campana.

Enric Mas cruza la meta de la penúltima etapa. / MOVISTAR TEAM

A Landa le da igual. Si se escapa es porque ya no hace ni caso a su discurso de todos los días, que le duele todo el cuerpo desde los cabellos a las uñas de los pies. “Llevo un año de mierda” que se amplían a más por caída detrás de otra. Ya es el colmo que, en la carrera de tu querido pueblo vasco, la Itzulia, te atropelle el coche del equipo médico, el que te tiene que curar si te vas al suelo en otras circunstancias o darte un paracetamol, que está permitido tomarlo, si tienes jaqueca. Y toda la temporada a tomar vientos, ni Giro ni Tour y en baja forma a la Vuelta… hasta que llegó su hora.

Landa no puede ni hablar. Llora porque se acuerda de sus hijos, porque lleva fracturas soldadas en todo el cuerpo y porque pedalea con el cariño de una afición que le sigue con una pasión superior a los éxitos conseguidos a lo largo de su carrera.

Los accidentes

Cuatro veces se ha roto la clavícula, otras dos ha dejado vértebras partidas por el asfalto, la pelvis y varias costillas, un drama de hospitales y de recuperaciones complicadas. ¡’Landismo’ o barbarie! Porque a él no lo retiran ni los accidentes graves, que es vasco de alma y corazón y un escalador de postín. El que creó ya hace años una especie de religión deportiva que se bautizó como el ‘landismo’, que parecía que ya nunca más volvería a llenar de pasión un templo ciclista.

El Movistar de Mas dio permiso a la fuga. El jersey rojo sólo tenía que estar pendiente de sí mismo sabedor que era el más fuerte, que si no sufría un descalabro, no había fuerzas para atacarlo desde lejos y hacerle daño en la sién. Landa no era el enemigo y hasta le iba bien a Mas que hubiese escapada por delante.

Con muchos minutos ganados, Landa siempre supo que iba en la escapada buena y que si se había fugado no era para hacer tercero y cuarto y no salir en los papeles. Poco a poco, fue eliminando rivales y en el tramo final del Alguacil atacó al noruego Tobias Johannessen, el más peligroso, mejor y más fuerte de los adversarios.

Enric Mas, al frente del grupo de favoritos. / MOVISTAR TEAM

Hizo la ascensión final en solitario, siempre agarrado a la parte baja del manillar, marca del ‘landismo’, para acordarse de los malos momentos, emocionarse por los hijos y cruzar la meta llorando, como lágrimas le cayeron después mientras hablaba con los periodistas. “Era mi última oportunidad y llevaba días soñando con ello. Yo no soy Pogacar que nunca tiene días malos y quizá, por eso, empatizo tanto con la afición. Salí a morder”. Y mordió una etapa, que no conseguía en la Vuelta desde 2015.

Siete años y medio sin ganar una etapa

Hacía siete años y medio, ahí es nada, que Landa no ganaba una etapa y desde 2021 una carrera, la Vuelta a Burgos. Y aun así, seguía siendo el gran Landa, el que levanta a los aficionados de los sillones cuando atacaba, cuando hacía dos veces tercero del Giro; cuarto, quinto, sexto y séptimo del Tour y octavo de la Vuelta.

Ganaba en Sierra Nevada el ciclista que perdió por dos segundos el podio del Tour de 2017, qué injusto, y el corredor al que, si no lo frena su director en 2015, igual el vencedor del Giro habría sido él en vez de Alberto Contador.

Por eso, se le quiere tanto. Por eso, engrandeció con la victoria de etapa la épica de Mas, que llegó a la cumbre de Landa en la 14ª posición también emocionado por ganar una carrera a la que le queda un suspiro. “Por el agua de Granada sólo reman los suspiros”, escribió Federico García Lorca al hablar de la ciudad que este domingo consagrará al corredor mallorquín como vencedor de la Vuelta.

Fuente: El Periódico