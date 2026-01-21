La intrahistoria del duelo Romo-Ayuso en La Vuelta: “¡Me vas a ganar en el sprint!”

El estreno de la quinta temporada de “El día menos pensado”, documental de Movistar+, está destapando momentos importantes de la temporada 2025 de Movistar Team. Con tres capítulos que repasan los hechos más destacados del equipo telefónico, el tercero y último se centra exclusivamente en la gran carrera de casa: La Vuelta a España.

Movistar afrontó su compromiso más importante del año con la ausencia de su buque insignia: Enric Mas. El balear sufrió una importante lesión en el Tour de Francia (tromboflebitis en la pierna izquierda), la cual le dejó en el dique seco para los últimos meses de la temporada y actualmente se encuentra en la fase final de la recuperación. No obstante, el equipo dirigido por Eusebio Unzué logró formar un equipo “apañadete” con hombres capaces de ganar etapas, como Orluis Aular, Pablo Castrillo, Jefferson Cepeda o Javier Romo.

Una oportunidad de oro perdida

El propio Romo fue principal protagonista en la etapa 12 de La Vuelta con inicio en Laredo y final en Los Corrales de Buelna, donde tuvo un vibrante duelo de tú a tú con Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), quien ya había ganado una etapa y era el favorito.

Metidos en la escapada desde los primeros kilómetros, ambos se destacaron con facilidad en la Collada de Brenes, la principal ascensión del día. A través de la televisión se pudo ver a Romo más fuerte que Ayuso, como también se percató de ello desde el coche uno de los directores deportivos de Movistar Team, ‘Chente’ García Acosta. “Cómo va Javi, tu”, se ve que dice ‘Chente’, que le animaba a probar el ataque contra Ayuso: “Si vas bien, tienes que buscar el momento de probarle”.

Sin embargo, el mensaje no llegó a su pupilo. ¿El motivo? “Nos dimos cuenta de que no tenía el pinganillo”, explica otro de los directores del equipo, Xabier Muriel, señalando el grave error del ciclista manchego: “Quitarse el pinganillo nunca está bien, se lo dije a Javi y se lo diré a cualquiera”.

“Tienes unos huevos como el caballo de espartero”

Con la comunicación entre ciclista y equipo retomada, ‘Chente’ le dijo que tenía que ser “muy perro”. “Dile todo al revés: que no vais a ganar, que va a llegar el de atrás”, indicaba desde el coche de la ‘M’ a un Javier Romo que explica que su rival “no se ponía muy nervioso”. La necesidad de ganar la tenía Romo, por lo que Ayuso no quería pasar al relevo y se excusaba: “¡Me vas a ganar en el sprint!”.

Finalmente, se llegó al sprint y Ayuso levantó los brazos ante la frustración de un Romo que dio un puñetazo al manillar y el cabreo de un ‘Chente’ García Acosta que rompió un bidón de agua dentro del coche.

“Ganar al sprint era complicado”, reconoce el director, que animó al ex triatleta en el bus: “Va a llegar”. También hacía lo propio el entonces fisioterapeuta (ahora director deportivo) del equipo, Juan Carlos Escámez, con mensajes como “tienes unos huevos como el caballo de espartero” o “se la vamos a devolver”. Incluso, Romo sorprendió a su equipo con una intimidad de carrera con Juan Ayuso: “Me decía ‘por favor no me ataques’”.