Ciclismo
Así hemos vivido la etapa 19 de la Vuelta a España
Enric Mas controla a Roglic y el irlandés Dunbar se lleva la etapa en Estepona antes de la última batalla
EFE, Redacción
El irlandés Eddie Dunbar (Pinarello) ha sido el vencedor de la decimonovena etapa de la Vuelta a España, disputada entre Vélez Málaga y Peñas Blancas, de 210,8 km, en la que el mallorquín Enric Mas mantuvo el maillot rojo de líder.
Dunbar, quien arrancó a 500 metros de meta tras superar al colombiano Santiago Buitrago, que marchaba escapado, entró en solitario con un tiempo de 5h.00.55, a una media de 42,6 km/hora.
El segundo puesto fue para Buitrago a 14 segundos, el tercero para el británico Thomas Gloag y el cuarto para el español Urko Berrade (Kern Pharma).
El grupo de favoritos entró unido en meta a 5.10 del vencedor. Sin cambios en la general. Enric Mas lidera la Vuelta con 1.37 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic y de 3.01 respecto al austríaco Felix Gall.
Fuente: El Periódico