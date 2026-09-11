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Ciclismo

Así hemos vivido la etapa 19 de la Vuelta a España

Enric Mas controla a Roglic y el irlandés Dunbar se lleva la etapa en Estepona antes de la última batalla

El pelotón, durante la 19ª etapa de la Vuelta ciclista a España.

El pelotón, durante la 19ª etapa de la Vuelta ciclista a España. / Javier Lizon / EFE

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EFE, Redacción

El irlandés Eddie Dunbar (Pinarello) ha sido el vencedor de la decimonovena etapa de la Vuelta a España, disputada entre Vélez Málaga y Peñas Blancas, de 210,8 km, en la que el mallorquín Enric Mas mantuvo el maillot rojo de líder.

Dunbar, quien arrancó a 500 metros de meta tras superar al colombiano Santiago Buitrago, que marchaba escapado, entró en solitario con un tiempo de 5h.00.55, a una media de 42,6 km/hora.

El segundo puesto fue para Buitrago a 14 segundos, el tercero para el británico Thomas Gloag y el cuarto para el español Urko Berrade (Kern Pharma).

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El grupo de favoritos entró unido en meta a 5.10 del vencedor. Sin cambios en la general. Enric Mas lidera la Vuelta con 1.37 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic y de 3.01 respecto al austríaco Felix Gall.

Fuente: El Periódico

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