Enric Mas, tras la caída de Pogacar: “Es una grandísima pena”

Enric Mas mostró su preocupación por Tadej Pogacar después de la caída sufrida por el esloveno y reconoció que asumir el nuevo escenario de carrera no resulta sencillo. El corredor español, que pasa a encontrarse en una situación privilegiada en la general, quiso ante todo mandar un mensaje de ánimo a su rival.

“Es una grandísima pena que haya caído. Es una auténtica pena porque llevaba el maillot rojo y espero que pueda recuperarse pronto”, explicó Mas tras la etapa.

El balear insistió en que lo prioritario ahora es la recuperación de Pogacar: “Que esté tranquilo, está en las mejores manos y con los mejores médicos. Espero que se recupere lo antes posible”.

Mas reveló además que su equipo decidió tener un gesto hacia el esloveno como muestra de respeto. “En el equipo hemos decidido hacer este gesto como homenaje a Tadej y lo siento mucho por él”, señaló.

Pogacar abandona La Vuelta / X

El español reconoció que el accidente modifica por completo el planteamiento de la carrera. “Ahora van a ser situaciones de carrera diferentes. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. La situación es que tendremos que llevar la carrera”, explicó, aunque aseguró que todavía no había hablado con sus compañeros sobre cómo afrontar el nuevo escenario.

Mas tampoco pudo ofrecer demasiados detalles sobre el accidente porque no lo vio directamente. “No he visto la caída. El pelotón se movió de derecha a izquierda, hubo un bandazo y a nosotros nos preguntaban si estábamos todos bien”, relató.

Su primera reacción fue de evidente contradicción. “Tengo una sensación agridulce. Es un maillot que tendré que asimilar. Hasta hoy sentía que no me pertenecía y ahora tengo que pasar página y asimilar lo que ha pasado”.

“No lo he procesado, no me lo esperaba. Las caídas son cosas que no le gustan a nadie, pero forman parte de nuestro deporte. Espero que de aquí al final de la Vuelta no haya más accidentes”, concluyó Mas.