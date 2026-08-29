El bonito gesto de Enric Mas con Tadej Pogacar

Enric Mas protagonizó uno de los gestos de la jornada en La Vuelta. El ciclista del Movistar se convirtió en el nuevo líder de la carrera después de la dura caída que obligó a Tadej Pogacar a abandonar, pero decidió no enfundarse el maillot rojo en el podio de Xeraco.

Mas subió al primer cajón como nuevo líder y recibió la preciada prenda, aunque prefirió sostenerla entre sus manos. Una decisión meditada y explicada posteriormente por el propio corredor como una muestra de respeto hacia Pogacar.

“Tadej ha caído y yo no he ganado La Roja, así que creo que no ponérmelo ahora es una forma de mostrarle respeto”, explicó Mas en declaraciones difundidas por la propia Vuelta.

El balear admitió que estaba viviendo el cambio de líder con sentimientos encontrados. Pogacar había iniciado la jornada con 3:50 de ventaja sobre Mas y dominaba con claridad la clasificación general, pero una caída a poco más de 30 kilómetros de la meta terminó abruptamente con su participación.

“Es una grandísima pena que haya caído. Espero que pueda recuperarse pronto”, señaló Mas, que reconoció tener una “sensación agridulce” ante un liderato que no esperaba conseguir de esta manera.

La retirada de Pogacar abre por completo una Vuelta que parecía encarrilada para el esloveno. Mas pasa ahora a comandar la clasificación y afrontará este domingo una jornada decisiva con final en el Alto de Aitana, en una etapa con más de 5.000 metros de desnivel.