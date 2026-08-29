Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezPogacar abandono La VueltaClasificación general Vuelta a España hoyHamza AbdelkarimEtapa 9 Vuelta a EspañaHorario Barça - TenerifeHorario Real Madrid - MálagaHorario carrera GP Aragón MotoGPCalendario Champions 2026/27Calendario Barcelona ChampionsCalendario Real Madrid ChampionsCalendario Atlético ChampionsUTMB DirectoSabahMercado FichajesCristiano RonaldoMadre Lamine YamalArmando de la MorenaIker CasillasFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin

CICLISMO

El bonito gesto de Enric Mas con Tadej Pogacar

El balear, nuevo líder de La Vuelta tras el abandono del esloveno, sostuvo la prenda en sus manos durante la ceremonia del podio

Enric Mas y su honorable gesto con Pogacar

Enric Mas y su honorable gesto con Pogacar

Enric Mas y su honorable gesto con Pogacar / @AlbertoArauzM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Giraldo

Javier Giraldo

Enric Mas protagonizó uno de los gestos de la jornada en La Vuelta. El ciclista del Movistar se convirtió en el nuevo líder de la carrera después de la dura caída que obligó a Tadej Pogacar a abandonar, pero decidió no enfundarse el maillot rojo en el podio de Xeraco.

Mas subió al primer cajón como nuevo líder y recibió la preciada prenda, aunque prefirió sostenerla entre sus manos. Una decisión meditada y explicada posteriormente por el propio corredor como una muestra de respeto hacia Pogacar.

“Tadej ha caído y yo no he ganado La Roja, así que creo que no ponérmelo ahora es una forma de mostrarle respeto”, explicó Mas en declaraciones difundidas por la propia Vuelta.

El balear admitió que estaba viviendo el cambio de líder con sentimientos encontrados. Pogacar había iniciado la jornada con 3:50 de ventaja sobre Mas y dominaba con claridad la clasificación general, pero una caída a poco más de 30 kilómetros de la meta terminó abruptamente con su participación.

“Es una grandísima pena que haya caído. Espero que pueda recuperarse pronto”, señaló Mas, que reconoció tener una “sensación agridulce” ante un liderato que no esperaba conseguir de esta manera.

Noticias relacionadas y más

La retirada de Pogacar abre por completo una Vuelta que parecía encarrilada para el esloveno. Mas pasa ahora a comandar la clasificación y afrontará este domingo una jornada decisiva con final en el Alto de Aitana, en una etapa con más de 5.000 metros de desnivel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vestuario del Athletic se planta en Barcelona
  2. El Barça lo tiene claro con Hamza Abdelkarim: ficha de filial y mejora salarial
  3. Lamine Yamal (19 años): 'Mi barrio, Rocafonda, es todo porque lo tengo todo ahí. Mi padre, mi abuela, mis amigos... De allí han sido mis valores y mi educación
  4. Sheila, madre de Lamine Yamal, zanja el debate sobre sus orígenes: 'Mi hijo es ecuatoguineano y me duele que la gente diga que no lo es
  5. El motivo extradeportivo por el que Julián no acepta la oferta del Arsenal
  6. ¿Está Florentino Pérez detrás de la negativa del Atlético de vender a Julián Álvarez al Barça?
  7. El 'Baby Barça' de Flick sigue haciendo historia: el once más joven en el Camp Nou
  8. Las dos opciones para Julián Álvarez tras el último 'no' del Atlético de Madrid al Barça

Horarios y fechas de los partidos del Getafe en la Conference League

Horarios y fechas de los partidos del Getafe en la Conference League

El bonito gesto de Enric Mas con Tadej Pogacar

El bonito gesto de Enric Mas con Tadej Pogacar

Enric Mas y su honorable gesto con Pogacar

Horario y dónde ver por TV en directo el FC Barcelona - Rayo Vallecano de la Liga

Horario y dónde ver por TV en directo el FC Barcelona - Rayo Vallecano de la Liga

Cesc Fàbregas: "El Morata de dentro del vestuario ha sido un fenómeno"

Sebastián La Rosa, experto en longevidad: "El impacto de los carbohidratos es fundamental para facilitar el anabolismo muscular y favorecer la producción de testosterona"

Sebastián La Rosa, experto en longevidad: "El impacto de los carbohidratos es fundamental para facilitar el anabolismo muscular y favorecer la producción de testosterona"

El Sabadell suma el primer triunfo

El Sabadell suma el primer triunfo

Oliver Glasner, tras empatar con el Liverpool: "El miércoles me tomaré una cerveza para celebrar el cierre del mercado de fichajes"