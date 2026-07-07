Julian Alaphilippe, ciclista del Tudor: "Seixas está preparado para hacer un buen Tour"

El Tour de Francia es una carrera mundial, pero sobre todo, es la carrera de los franceses. Antes de la aparición de Seixas, fueron unos últimos años complicados para el ciclismo francés con pocos éxitos. El último fue Julian Alaphilippe (Saint-Amand-Mortrond, 1992), líder del Tour en 2019 durante 15 etapas y bicampeón del mundo en 2020 y 2021. En vísperas del Tour, 'Loulou' atendió a SPORT en el MSC World Europa tras la presentación del equipo Tudor con un objetivo claro: ganar una etapa.

Este es tu octavo Tour de Francia, tu segundo con el Tudor. ¿Cómo te sientes?

Siempre es una sensación especial estar en la salida del Tour. Puede parecer un tópico, pero, por supuesto, estoy súper motivado. Estoy, como siempre, muy emocionado. El Tour siempre te hace sentir algo único. Las últimas semanas han ido bien, me siento bien con mi preparación. Por supuesto, no he conseguido ninguna victoria antes de empezar el Tour, pero sigo teniendo mucha confianza en mí mismo y en el equipo para rendir al máximo e intentar hacer un buen Tour como equipo. Conseguir una victoria de etapa sigue siendo un gran objetivo para nosotros y lo daremos todo.

¿Qué te pareció el ambiente en Barcelona?

Para mí, los días previos al inicio del Tour siempre son ajetreados, hay muchas cosas que hacer, pero la verdad es que me encantó descubrir el fantástico ambiente que se respiraba allí en Barcelona. Para ser sincero, era la primera vez que estaba en el centro de la ciudad. Nunca había salido del aeropuerto en Barcelona, ni siquiera durante la Volta a Cataluña. Nunca había tenido la oportunidad ni la ocasión de visitarla, así que pude sentir un poco ese ambiente en la ciudad y fue realmente agradable.

Julian Alaphilippe, en acción por Montjuic / YOAN VALAT / EFE

¿Qué significa para un ciclista francés llevar el maillot amarillo?

Llevar el maillot amarillo para cualquier ciclista es un sueño, un honor. Para mi fue una locura. Para ser sincero, liderar la carrera más importante del mundo del ciclismo, el evento más importante de este deporte, fue algo especial. Te da motivación extra y te hace sentir orgulloso. Aunque en ese momento, cuando llevaba el maillot amarillo, sabía que sería difícil ganar el Tour, no pensaba en eso. Pensaba en correr cada día con el maillot, en controlar la etapa junto a mi equipo. También sientes una especie de respeto dentro del pelotón cuando llevas este maillot, porque es emblemático. Es muy raro conseguir este maillot por casualidad, así que significa mucho, por supuesto, sobre todo siendo un ciclista francés. Es algo que nunca olvidaré.

Llevar el maillot amarillo para cualquier ciclista es un sueño, un honor. Para mi fue una locura

¿Te has vuelto a sentir así desde el Tour de 2019, o fue algo puntual?

Fue algo único. Aunque tuviera la oportunidad de volver a llevar el maillot amarillo tres años seguidos —2019, 2020 y 2021—, incluso en 2020 y 2021 tuve sensaciones diferentes a las de 2019. No es comparable. Cada vez es un sueño hecho realidad. Es algo que hay que disfrutar cada segundo. Aunque estés cansado, aunque haya muchas peticiones por parte de los medios, de la gente, de los aficionados, tienes que disfrutarlo, porque en 2019 lo llevé puesto durante 14 días, pero en 2020 lo llevé uno o dos días. Cada momento que lo llevas puesto, tienes que disfrutarlo.

¿Es muy difícil ganar una etapa en este momento, en este pelotón y con este tipo de ciclismo?

Siempre ha sido difícil ganar. Para ser sincero, el ciclismo es un deporte duro. No hay victorias insignificantes, ni carreras sin importancia. El nivel es cada vez más alto. Vamos cada vez más rápido, y me refiero a que en el Tour hay muchísima presión por parte de todos los equipos y de todos los corredores. Creo que no hay ninguna etapa en la que puedas decir 'Vale, hoy intentaré dosificar un poco', porque en esa etapa en la que quieres dosificar, quizá haya algunos equipos que quieran ir a por todas para mantener a raya a los demás, y eso hace que la carrera sea más rápida. Y, por supuesto, ganar es cada vez más difícil.

El equipo Tudor, delante del MSC World Europa / Tudor

Cuando ves a Paul Seixas en su primer Tour, ¿te recuerda a cuando empezaste con tu primer Tour?

Sí, claro. Pero creo que tenemos ambiciones diferentes en nuestro primer Tour. Todavía recuerdo mi primer Tour, fue algo realmente especial. Tenía muchas ganas de descubrir el Tour de Francia y soñaba con ganar una etapa. Espero que Paul sienta lo mismo, aunque haya muchas expectativas puestas en él, porque ya ha hecho algo bueno. Pero también espero que pueda disfrutarlo sin volverse loco. Al menos tiene que disfrutarlo. Le deseo lo mejor. Si consigue ganar una etapa y hacer una buena clasificación general, será increíble. Pero él pertenece a otra generación. Cuando yo empecé mi primer Tour, era diferente a como lo es ahora para él.

Espero que pueda disfrutarlo sin volverse loco

¿Crees que está preparado?

Sí, está preparado. Quizá tengamos que tener cuidado la última semana, porque todavía necesita vivir esta experiencia. Por lo que ya ha demostrado, por supuesto que está preparado para hacer un buen Tour.

¿Estás satisfecho tras el cambio de equipo en la final de 2024, de Soudal a Tudor? ¿Qué esperas que ocurra con la evolución del equipo en los próximos años?

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Por supuesto que estoy satisfecho. Me siento bien en el equipo. Realmente noto todo el trabajo y todos los esfuerzos que el equipo está dedicando para apoyarnos. Mi inicio de temporada no fue demasiado bueno; tuve algunas dificultades; no conseguí rendir al máximo; no gané ninguna carrera. Me sentí muy apoyado por el equipo. Estoy muy agradecido por ello. El equipo sigue evolucionando. Es un gran paso en la dirección correcta. El equipo quiere mejorar cada vez más. Ahora estamos aquí para disputar nuestro segundo Tour de Francia e intentaremos ganar la etapa. Sería un gran logro y el año pasado estuvimos a punto. Espero que este año sea una buena oportunidad para intentarlo.