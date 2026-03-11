Juan Ayuso se retira de la París-Niza tras sufrir una caída

El español Juan Ayuso (Lidl Trek) se ha visto obligado a retirarse de la París-Niza en el trascurso de la cuarta etapa debido a una caída sufrida a 47 km de meta de la jornada que une Bourges y Uchon, de 195 km.

Ayuso, líder de la carrera hasta este miércoles, se vio implicado en la caída junto a otros corredores que componían el grupo en fuga de 40 hombres, como el estadounidense del UAE Brandon McNulty. El barcelonés intentó reemprender la marcha pero finalmente tuvo que poner pie a tierra y abandonar la competición con evidentes signos de dolor.

El Lidl-Trek confirmó poco después el abandono a través de un mensaje en sus redes sociales en el que explicó que ofrecerán más información sobre el corredor cuando tengan más noticias respecto al alcance de la lesión.

El ciclista español deja la carrera con el maillot amarillo. Ayuso alcanzó el liderato de la carrera ya en la segunda etapa tras sumar cuatro puntos adicionales en uno de los sprint bonificados, un movimiento clave justo antes de la crucial corno por equipos del día siguiente.

En la crono, Ineos Grenadiers marcó la mejor referencia, con un tiempo de 26:40, dos segundos menos que el Lidl-Trek y 11 menos que el Decathlon CMA CGM.