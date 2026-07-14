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CICLISMO

Juan Ayuso, nuevo mejor joven del Tour de Francia: "No quiero empezar a pensar en lo que pasará dentro de dos semanas"

El español del Lidl-Trek valoró la etapa positivamente y añadió que "hay que ir día a día"

Juan Ayuso se ha vestido de blanco

Juan Ayuso se ha vestido de blanco / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

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Manel Ibañez

Manel Ibañez

La suerte del ciclismo español en este Tour de Francia está en sus manos. Juan Ayuso Pesquera se está mostrando muy sólido y en las 10 etapas recorridas siempre ha estado con los mejores. Tras finalizar 5º en Le Lioran y colocarse 4º en la general, a 16 segundos de Evenepoel, el alicantino se ha situado como mejor joven de la carrera y se ha vestido de blanco. No obstante, pide cautela: "No quiero empezar a pensar en lo que pasará de aquí a dos semanas y creo que hay que ir día a día".

Satisfacción y autoexigencia

El alicantino ha compartido las sensaciones vividas a lo largo del día. "Estoy contento. Era un día importante para pasar, la verdad que he ido al límite, aún estoy intentando recuperar un poco. Jonas tiraba para intentar pillar a Tadej y yo he hecho todo lo que sabía para aguantar", indicó.

Asimismo, hizo autocrítica y se mostró con ganas de más: "Me hubiera gustado aportar un poco más en el grupo para ampliar distancias atrás y recortar delante, pero he hecho todo lo que sabía hacer para simplemente mantenerme ahí, así que contento". Ayuso, que llegó en el segundo grupo por detrás de Pogacar, desveló que Vingegaard era el más fuerte de ese sexteto: "Sin duda, creo que Jonas, también creo que se vio que él llevó la responsabilidad de casi todo el grupo".

Optimismo cauteloso

El líder del equipo Lidl-Trek se mostró satisfecho con su situación pero pidió prudencia. "Está claro que estamos en una buena posición, creo que estoy en un buen movimiento de forma. No me quiero dejar llevar, no quiero empezar a pensar en lo que pasará de aquí dos semanas y creo que hay que ir día a día", manifestó.

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Por otra parte, Ayuso tiene dos días por delante en los que podrá recuperar y prepararse para el exigente fin de semana que tiene por delante. "Mañana es un día de intentar recuperar lo máximo posible y librarlo, pasado también y luego llegar bien al fin de semana, donde seguro que será muy duro y hay que llegar bien", valoró.

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