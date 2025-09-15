Juan Ayuso lidera la convocatoria de España para el Mundial

El ciclismo no da tregua y, tras la accidentada finalización de La Vuelta a España, todas las miradas ya están puestas en los últimos frentes de la temporada 2025. El más importante es, sin duda, el Mundial que se disputará en Ruanda del 21 al 28 de septiembre. Será el debut de Alejandro Valverde como seleccionador nacional y ha elegido a Juan Ayuso como líder de su 'ocho' para tratar de hacer frente al gran favorito: Tadej Pogacar.

La Real Federación Española de Ciclismo ha presentado una alineación con mucho olor a Vuelta, pues seis de los ocho ciclistas convocados han disputado la ronda española. Concretamente, el propio Ayuso (UAE Emirates XRG), Marc Soler (UAE Emirates XRG), Carlos Verona (Lidl-Trek), Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA), Carlos Canal (Movistar Team), y Raúl García Pierna (Arkea); además de Iván Romeo (Movistar Team) y Roger Adrià (Red Bull - BORA - Hansgrohe). El ciclismo español ha sido muy protagonista en la Vuelta; no en cuanto a la general pero sí etapa tras etapa, finalizando con 2 victorias de Ayuso y una de Soler.

Romeo y García Pierna para la 'crono'

La prueba de ruta será el 28 de septiembre, meintras que la contrarreloj será una semana antes, el día 21. En dicha competición, los representantes españoles serán los jóvenes Iván Romeo y Raúl García Pierna. Dos buenos corredores contra el 'crono', aunque no será de la partida el vigente campeón de España, Abel Balderstone.

Romeo no corre en competición oficial desde el pasado 31 de octubre, en la Bretagne Classic. No obstante, esta temporada ha cuajado buenos resultados en jornadas de contrarreloj, como su séptima plaza en la etapa 5 del Tour de Francia o el sexto puesto en la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana. En el Nacional de contrarreloj, pese a ser el principal favorito, no cumplió con las expectativas y finalizó cuarto, pero se pudo resarcir en la prueba de ruta proclamándose campeón. García Pierna, por su parte, ganó la etapa de contrarreloj de La Route d'Occitanie y concluyó sexto en la del Tour de Romandía. Además, el nuevo corredor de Movistar quedó tercero en el Campeonato Nacional.

Ausencias importantes

Seguramente no sea la lista soñada de Alejandro Valverde, ya que ha visto cómo algunos hombres importantes han ido cayéndose de la baraja debido a problemas físicos. Las bajas más destacadas son Enric Mas (Movistar Team), Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers).

En el caso del balear de Movistar, la caída sufrida en el Tour de Francia le ha ocasionado una tromboflebitis post-traumática en su pierna izquierda que le ha dejado en fuera de juego para lo que resta de temporada. Landa, que ha vuelto a la competición en las últimas semanas, pidió descansar para poder recuperarse al 100% de las molestias en la espalda que limitan mucho su rendimiento. Rodríguez, por su parte, tuvo que abandonar el Tour como Enric Mas debido a una fractura de pelvis y se encuentra en pleno proceso de recuperación.