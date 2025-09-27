Juan Ayuso desafía a Pogacar en el país de los gorilas

El 2 de enero de 1997 en la fría sala de un hotel de Pamplona, ante decenas de periodistas -ni se cabía en la estancia-, Miguel Induráin anunció la retirada del ciclismo profesional. Al día siguiente, en otro hotel, a las afueras de la capital navarra, Abraham Olano pronunció una frase que lo persiguió a lo largo de su carrera. “No me conformo con hacer segundo en el Tour”. Algunos lo interpretaron con que anunciaba que iba a ser no sólo el sucesor de Induráin sino el ganador de la ronda francesa. Se conformó con un cuarto puesto; eso sí, en una magnífica y larga carrera que lo catapultó a figura del pelotón.

El 23 de septiembre de 2025, en Navacerrada, junto a Alejandro Valverde, hoy seleccionador y último español que ganó el oro en un Mundial, Juan Ayuso afirmó que no se conformaba con la plata en la prueba en ruta, la carrera reina, de unos campeonatos del Mundo que comenzaron el domingo pasado en Ruanda, en el corazón de África.

Apuesta deportiva

Ruanda es el país de los gorilas, los diamantes, el progreso -la limpieza y los entornos cuidados sorprenden estos días a los visitantes cuando se les contacta por teléfono- y también el que lava su imagen internacional a través del patrocinio deportivo. El lema ‘visit Rwanda’ figura ahora en las camisetas del Atlético como lo había hecho antes en otros clubs como el Arsenal, el PSG o el Bayern.

Aficionados ruandeses durante una de las pruebas / EFE

La UCI (Unión Ciclista Internacional), la misma que no se ha atrevido a activar el botón y tomar alguna decisión sobre el Israel Premier Tech, llevó el Mundial a las carreteras de Ruanda, donde la sanidad se extiende a la población, las mujeres superan a los hombres en el Parlamento, pero también donde resulta imposible criticar al presidente del país con una cuestionable libertad a la población y el cumplimiento de los derechos humanos en una Ruanda repartida entre hutus y tutsis, y con un genocidio a finales de la década de los 90.

Los ciclistas del UAE

En Ruanda se decide el domingo (Teledeporte y Eurosport) un Mundial que se correrá bajo dos aspectos: la revalidación del título por parte de Tadej Pogacar o la búsqueda de un sucesor. Y en esta segunda opción es donde aparece el nombre de Ayuso, pero también surge una lista en la que participan sus todavía compañeros del UAE, Isaac del Toro (México) y Jay Vine (Australia), sin olvidar a un reforzado y revalidado Remco Evenepoel que no sólo se proclamó el domingo pasado como campeón de contrarreloj, sino que se permitió el lujo de doblar a Pogacar; toda una humillación para el incuestionable número uno del mundo, el corredor intratable, el heredero de Eddy Merckx y que se vio sorprendido por un belga orgulloso y que quiere engrandar con un título mundial una temporada 2025 más bien para el olvido.

El Mundial se corre por países y no por equipos, pero nadie puede olvidar tácticas del pasado entre compañeros de escuadras a la hora de la disputa de las medallas. Por eso, es fácil que Pogacar, aparte de Primoz Roglic, esloveno como él, encuentre el apoyo de sus colegas del UAE, a la vez enemigos por un día, pero que difícilmente olvidarán quién manda y quién es el jefe el resto de la temporada.

Son todos (Del Toro y Vine, a la cabeza), menos Ayuso, que se va, que ya no correrá más con la publicidad del UAE y que se siente feliz y millonario después de fichar por el Lidl Trek hasta 2030. Pero, a la vez, si hay alguien que Pogacar no quiere que sea campeón del mundo, posiblemente por encima de Evenepoel, este ciclista es Ayuso, con una animadversión mutua.

267 kilómetros

Ayuso, el ciclista que no se conforma con la plata, se colgaría la medalla con orgullo si el bronce fuese Pogacar, pero a la vez, en persona o con sus gregarios luciendo pabellón y país diferente, el astro esloveno hará los movimientos necesarios para que el pupilo de Valverde no se vista con el jersey arcoíris, el que identifica durante un año al campeón del mundo de ciclismo.

Para esta batalla ciclista se prepara un duro recorrido de 267 kilómetros con colinas como la denominada Kimihurara, una subida de adoquines que debe decidir la prueba con la cima a apenas mil metros de la meta.