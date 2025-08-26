Juan Ayuso: "La contrarreloj por equipos se nos da bien"

El español Juan Ayuso (UAE Emirates) se mostró convencido, al final de la cuarta etapa de la 80ª Vuelta a España, que este miércoles harán una buena contrarreloj por equipos en Figueres porque es una disciplina que se les da bien. "Es un día en el que se pueden marcar más diferencias por la alta velocidad a la que se desarrolla", dijo.

No obstante, comentó que no será un día fácil el de la contrarreloj por equipos porque "hay que intentar descansar porque hay que regresar y con el vuelo en avión será complicado". Ayuso afirmó que no hacen cuentas previas sobre el tiempo que puedan ganar o perder frente a sus rivales. "El objetivo es hacer la mejor contrarreloj posible y no mirar a los demás".

Sobre la preparación específica que han hecho en el equipo de esta modalidad, comentó que la había preparado algo en los días previos al comienzo de la Vuelta en Italia. "Hemos estado tres o cuatro días entrenando, pero es muy difícil de entrenar con más tiempo porque no coincidimos todos los que estamos corriendo, por eso lo hacemos antes de empezar".