Juan Ayuso se aleja del podio del Tour de Francia

Estaba siendo el mejor Tour de Francia de Juan Ayuso. El segundo, cierto es, pero cada día llegaba a meta con los mejores. A una semana para su finalización en los Campos Elíseos de París, se esperaba que las duras etapas del pasado fin de semana se cobraran víctimas. Sin embargo, el nombre de Juan Ayuso no entraba en las quinielas por la solidez mostrada hasta la fecha. Pero ocurrió: se dejó 1:54 el domingo y 1:06 en la crono de este martes respecto a sus competidores por el podio.

Ayuso se estrenaba en el Tour de Francia con su nuevo equipo, el Lidl-Trek, y con el papel de único líder para la clasificación general. Siempre con el apoyo de su compañero Mattias Skjelmose, se despidió de Catalunya a 27 segundos de Tadej Pogacar y a solo cuatro de Remco Evenepoel, que ocupaba la tercera plaza. En la siguientes etapas, antes del inicio de la caída, perdió unos segundos más hasta situarse a 18 segundos del belga.

Autocrítica tras la pesadilla: "No se puede fallar y ya he fallado dos días"

El domingo la etapa fue muy rápida y en ningún momento dio tregua. La Croisette y Cote du Mont pusieron a prueba las piernas y muchos corredores ya cedieron en sus duras rampas. Algunos de los favoritos llegaron a Plateau de Solaison pidiendo compasión, pero todo se rompió a las primeras de cambio. Isaac del Toro y Remco Evenepoel se fueron tirados por Tadej Pogacar por delante de un segundo trío formado por Paul Seixas, Florian Liupowitz y Juan Ayuso.

Sin embargo, el español también terminó cediendo de este segundo grupo y acabó llegando con Skjelmose y Lenny Martinez. Por otra parte, en la crono de este martes, no tuvo buenas piernas y pronto empezó a ceder tiempo respecto a sus rivales. Finalmente, finalizó 15º a 1:06 de Seixas y 1:01 de Isaac del Toro, situándose a 2:31 del mexicano (3º) en la general.

Un decepcionado Juan Ayuso atendió a la prensa mientras hacía rodillo tras la contrarreloj. "Para estar en el podio, no se puede fallar y he fallado dos días, entonces es difícil, pero quedan dos días muy duros que intentaremos darle la vuelta", declaró el corredor del Lidl-Trek, aunque avisó que no se puede dar nada por cerrado: "Cualquier cosa puede pasar, con Florian (Lipowitz) y con Jonas (Vingegaard) lo hemos visto. Hay que seguir concentrado y seguir peleando".

Una semana larga por delante

Ayuso hablaba de dos días, seguramente pensando en el Alpe d'Huez, pero también hay que tener en cuenta la etapa del jueves con final en Orcières-Merlette. La etapa de este miércoles probablemente será para una larga fuga, pero a partir del jueves, el protagonismo volverá a ser para los hombres de la general.

Juan Ayuso perdió el maillot blanco / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

El jueves, 185.2 km entre Vorion y Orcières-Merlette con 3.900 metros de desnivel positivo y una ascensión final de 7.1km al 6.7% de pendiente media. Al día siguiente (3.500m+), primera jornada con final en Alpe d'Huez (13.8km al 8.1%) y tres cotas previas con el Col du Noyer como principal desafío previo (7.2km al 8.5%).

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El sábado, la traca final de 170.9 km con 5.450 metros de desnivel positivo: Col de la Croix de Fer (24 KM al 5.2%), Col du Télégraphe (11.9 km al 7.1%), Col du Galibier (17.7 km al 6.9%), Col de Sarenne (12.8 km al 7.3%) y corto final en Alpe d'Huez.