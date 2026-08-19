José Miguel Echavarri: "Miguel Induráin es un hombre que capta muy bien todo, que había visto varias veces el Tourmalet. Había que informarle, y una vez estaba informado de que había corredores con problemas, a un kilómetro de la cima salió el artista"

José Miguel Echavarri (Navarra, 1947) es exciclista y director deportivo. Después de competir desde 1969 hasta 1971, el corredor comenzó a dirigir al equipo aficionado de Reynolds. Posteriormente, fue seleccionador del equipo amateur de la Federación Española en la Vuelta a Uruguay (1977).

Tras esta experiencia, Echavarri volvió a dirigir al Reynolds, esta vez dando el paso hacia el profesionalismo. De esta forma, se convirtió en el director deportivo del equipo Banesto, aceptando más tarde el cargo de Mánager General. Esta labor también la ejerció en exclusividad con el equipo ciclista profesional Caisse d'Espargne, junto con Eusebio Unzué.

Con el actual Mánager General del Movistar Team, Echavarri realizó toda su trayectoria deportiva desde 1978. No obstante, el exciclista es conocido por ser el impulsor de la época dorada del equipo Reynolds y Banesto.

Echávarri y Arroyo, en 1983 / .

Bajo su mandato llegaron los 5 Tours de Francia consecutivos de Miguel Induráin, además de los conseguidos por Ángel Arroyo y Perico Delgado. En 2008, Echavarri tomo la decisión de retirarse del mundo del ciclismo y recibió la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Navarra por toda su trayectoria.

En 2011, José Miguel Echavarri concedió una entrevista para Noticias de Navarra. Durante la conversación, el exciclista y director deportivo recordó cómo fue la victoria del Tour de Francia en 1991 con Miguel Induráin: "Me viene el recuerdo de una época bonita. No solo se celebra el 20 aniversario de su catapulta al reinado del deporte, sino las vivencias, la evolución de un corredor, de una persona, de un deportista casi único".

A este respecto, Echavarri es preguntado por los pensamientos del equipo sobre las opciones de Perico Delgado e Induráin. "En este caso, en 1991, yo creo que ambos estaban al 50%, por lo que había pasado en 1990. Miguel igual nunca lo dirá, pero seguro que pensó que estaba capacitado igual no para ganar el Tour, pero sí para opositar a ser uno de los favoritos. Y lo hizo de una manera tan seria y tan maja".

Induráin, captado por la cámara de Rafael Díaz, el 24 de julio de 1992, en la contrarreloj entre Tours y Blois. / RAFAEL DÍAZ

En cuanto al ataque en el descenso del Tourmalet, el exdirector deportivo revela si fue decisión de Induráin: "Miguel es un hombre que capta muy bien todo, que había visto varias veces el Tourmalet, que sabía que no solo es la subida, sino también la bajada. A él había que informarle, nada más".

"Y una vez estaba informado de que había corredores con problemas, como Lemond o el líder Leblanc, a un kilómetro de la cima ahí salió el artista, el genio, el 'vamos a intentar que no puedan recuperar'. Se lanza a tumba abierta, saca abajo más de 40 segundos, aparece Chiappucci, que le pones la muleta y entra todo, y ahí ves ya la película, con el final ya casi anunciado", sentencia el navarro.