Jonathan Vaughters, exciclista y CEO de EF, pide perdón a Pogacar y Vingegaard por los controles antidopaje nocturnos: "Pagan por la mierda que hicimos nosotros"

La polémica por los controles antidopaje realizados de madrugada a Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard durante el Tour de Francia ha sumado un nuevo protagonista. Jonathan Vaughters, fundador y CEO de EF Pro Cycling, publicó en las últimas horas un mensaje en su cuenta de X que no ha pasado desapercibido en el pelotón.

"No suelo publicar aquí. Pero voy a soltar esta granada por el pasillo: los controles a las dos de la madrugada son una de las formas más efectivas de prevenir el microdosing de péptidos, EPO, hGH y testosterona", escribió Vaughters. El estadounidense fue más allá y planteó una reflexión sobre su propia etapa como corredor: "Si la UCI nos hubiese hecho estos controles a las dos de la mañana en 2001, todos habríamos sido suspendidos y nos habríamos ahorrado 25 años de drama."

Vingegaard fue despertado alrededor de las dos de la madrugada para pasar el control, mientras que a Pogacar los agentes llamaron a su puerta cerca de las cinco. El danés reconoció que tardó unos 40 minutos en volver a conciliar el sueño, mientras que el esloveno aseguró que apenas durmió cuatro horas y ya no pudo descansar de nuevo antes de afrontar la etapa. Según reveló después L'Équipe, la actuación no fue rutinaria, la Agencia Internacional de Controles tuvo que solicitar autorización a un juez del Tribunal Judicial de París, un trámite reservado para circunstancias excepcionales según el Código del Deporte francés.

Vaughters, durante el acto de presentación / EF CYCLING TEAM

La medida generó un fuerte malestar en ambos equipos. Joxean Fernández, Matxin, mánager de UAE Team Emirates, se mostró muy crítico con el procedimiento en declaraciones a MARCA: "¿Es justa la norma? No. No creo que sea justo despertar a nadie." El propio Vingegaard, antes de abandonar el Tour al día siguiente por una caída que le provocó una fractura de clavícula, admitió que la interrupción nocturna "no fue beneficiosa" para su rendimiento.

"Debería disculparme con los dos, honestamente"

Vaughters, sin embargo, no se quedó solo en la defensa de la medida. En un segundo mensaje, el CEO de EF Pro Cycling reconoció el coste personal que supone para los corredores actuales pagar los platos rotos de una época pasada: "Es una lástima que Tadej y Jonas tengan que expiar la mierda que hicimos nosotros. Aun así, cambiaría algo de sueño perdido por algo de credibilidad ganada. Debería disculparme con los dos, honestamente."

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Las palabras de Vaughters llegan en un contexto especialmente sensible, con la caída y posterior abandono de Vingegaard alimentando el debate sobre si estas prácticas, legales pero polémicas, deberían revisarse en plena disputa de una gran vuelta.