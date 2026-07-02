Jonathan Vaughters, CEO del EF Cycling, desvela el único punto débil de Pogacar: “El calor”

EF Pro Cycling presentó este jueves en Gavà su proyecto de cara al Tour de Francia, en un acto donde Sport pudo conversar en exclusiva con Jonathan Vaughters, fundador y CEO del equipo. Entre objetivos, estado de forma de sus líderes y cultura de equipo, le preguntanos por el gran favorito, Tadej Pogacar ¿es batible?

“Hasta ahora no”, respondió Vaughters sin rodeos. Pero matizó de inmediato, señalando una grieta concreta en el dominio del esloveno: “En teoría, Tadej es un poco peor cuando hace mucho calor durante muchos días seguidos”, algo que, según el estadounidense, “parece que va a pasar en este Tour de Francia”. Ese desgaste térmico acumulado sería, en sus palabras, “el único punto débil que él tiene”.

Un equipo guardado para julio

Vaughters explicó que la temporada no ha sido sencilla, con lesiones y contratiempos, pero que la prioridad siempre fue reservar fuerzas para el Tour: “Es la carrera más importante de todo el año para todos los equipos, pero para nosotros es aún unos niveles más, porque es la única vuelta que es conocida para todo el mundo.” El equipo llega, asegura, con buena salud, buena forma y “aspiraciones muy altas”, aunque prefiere no desvelar la estrategia: “Es bastante secreto.”

El objetivo pasa por estar presente en las escapadas y pelear clasificaciones secundarias como la montaña o el premio al corredor más agresivo. La contrarreloj por equipos del sábado en Barcelona también genera ilusión, apoyada en el precedente del Dauphiné, donde nadie confiaba en ellos y acabaron terceros: “Todos pensaron que era imposible, que no se podía batallar con los grandes. Y lo hicimos.”

Carapaz, entre el dolor y la ilusión

Sobre Richard Carapaz, el CEO no esconde que la temporada ha sido dura, marcada por la muerte de su madre y varios problemas físicos. Aun así, destaca su segundo puesto reciente en el Tour de Suiza y confía en su carácter para la última semana: "Si el Tour es duro y hace calor, Richie es una persona con mucha garra, que tiene argumentos". Vaughters se atreve a soñar con un top 5, incluso con el podio, si el ecuatoriano sostiene el nivel durante tres semanas completas.

Diecinueve nacionalidades, un solo equipo

Preguntado por la diversidad del plantel, diecinueve nacionalidades y diecisiete idiomas entre corredores y staff, Vaughters explicó que el inglés es la lengua oficial en carrera, aunque en momentos de tensión cambian a español o italiano según el corredor implicado. Más allá del idioma, insiste en que la cultura de equipo es lo que realmente los une: “Durante la carrera somos equipo primero y lo demás es segundo. Tu nacionalidad, segundo. Tu idioma, segundo.” Y remata con una idea que define su filosofía desde hace años: “No somos un equipo para una estrella individualista. Se hacen las cosas por la fuerza del grupo, no de fuerza individual.”